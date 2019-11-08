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又傳內鬥？「大熊」、「學姐」遭民眾黨轟行政不中立

外資積極買超 這三大族群最受青睞

2019-11-08 17:47經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

近一個月台股表現強勢，主要由於美中貿易協商進展樂觀、國際利空鈍化、且各國央行表態實施貨幣寬鬆政策，資金行情延續，外資對台股擴大買超，帶動指數緩步攻高，回補標的以電子股為主，尤其是以台積電（2330）為首的半導體類股，其次為DRAM、5G概念股。

統一全天候基金經理人朱文燕表示，目前全球總體經濟數據是好壞參半，股市多頭行情主要建立在資金面，進入10月以來，外資對台股買超積極，為主要上攻動能。展望後市，由於中美貿易達成第一階段協議，待正式文本簽訂，貿易戰進入空窗期，搭配美歐日等主要央行寬鬆貨幣支撐景氣，目前台股殖利率約3.85%，居亞洲股市之冠，在全球低利環境下，具高股息優勢，可望持續吸引外資。

根據彭博資訊統計，第4季以來外資在新興亞洲股市買超金額前三名，依序是台灣56.08億美元、印度25.63億美元、南韓2.02億美元；累計今年以來買超前三名則是印度107.24億美元、台灣80.84億美元、南韓32.84億美元。

產業方面，主計處10月31日公佈台灣第3季經濟成長率，年增率由2.4%上升至2.91%，為去年第2季以來最佳，主要受惠於轉單效應、台商回流投資與擴充產能、民間消費增長等因素。

半導體龍頭台積電宣布提高資本支出，顯示對未來幾年的7奈米和5奈米製程充滿信心，半導體產業第4季至明年可望持續成長。台灣10月外銷訂單金額創歷年單月新高，主因行動裝置新品上市，再加上年底備貨需求，預估台灣第4季出口有望止穩。

投資方向上，仍以電子股為主，第4季為消費電子產品旺季，蘋果新手機開賣一個多月以來，銷售優於市場預期，此外，電子廠商積極為感恩節、聖誕節備貨，有助提升廠商營收。5G布建從拉貨期邁向加速飛奔期，仍會是延續至2020年的投資布局主軸，另外看好5G帶動的包括AI、物聯網等相關需求。

台股外資

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