「友達微美館」紀錄片 獲頒資誠CSR影響力獎

2019-11-08 17:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／即時報導



友達（2409）去年參與台中花博，運用其顯示器技術打造「友達微美館」，今（8）日宣布以參與臺中花博的紀錄片，獲得資誠「第三屆CSR影響力獎 - 科技創新影響力獎」殊榮。友達長期投入顯示技術研發，持續發揮創新科技力，並用心耕耘多元利害關係人溝通，努力獲得高度肯定。

資誠「第三屆CSR影響力獎」為CSR領域的年度盛事，係資誠與坎城國際創意節台灣官方代表共同舉辦，以「善用故事力，創造影響力」為主題，鼓勵企業將CSR精神融入核心業務，將回饋社會的案例拍成影片，透過鏡頭傳遞給大眾，帶動社會響應永續經營的風氣。

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友達永續長古秀華表示，友達除了在產品技術上不斷突破創新，也長期落實社會參與和在地回饋，很榮幸本次透過友達微美館的紀錄片，分享友達如何透過科技發揮正向的社會影響力，集結眾人的力量一同譜寫結合科技、自然與人文的動人篇章，促進社會共榮成長並創造更多元面向的價值。

友達於台中花博建置友達微美館，首度跨界國際展演場域，打造全台最大556吋顯示器拼接牆，並投入超高解析原創影像的製作，以唯美細膩的角度呈現花粉的微觀影像，讓觀者沉浸其中感受植物堅韌的生命力和科技的穿透力。此外，友達也動員高達2,400人次的企業志工，在展覽期間服務超過40萬參觀人次。