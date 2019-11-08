親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

12強／兩連勝後的台日對決：第四棒的風格與決斷力

急救「殺後台」、斷網慘況 蘋果釋出iOS 13.2.2

騰輝前三季每股賺5.32元 明年5G應用放量

2019-11-08 17:05經濟日報 記者尹慧中／即時報導

騰輝電子-KY （6672）今日公布財報，因鋁基板、軟硬結合板及軍工航天等高毛利特殊材料，第三季營收來到14.4億，毛利率高達29.5%，在股本增加將近20%的狀況下，前三季每股稅後純益（EPS）仍達到5.32元，公司看好明年5G應用出貨擴大。

騰輝在2019掛牌上市的第一年，預計有機會突破去年的獲利，符合年初法人預期之目標。

產品方面，散熱材料已配合OEM終端新料號認證，預計將持續有雙位數的成長; 軟硬結合板材料也將配合新市場開發及手機換機潮攻佔版圖。

在5G市場方面，騰輝提到，在10月份於南港展覽館所參與的TPCA展便已展示成績，例如碳氫樹酯銅箔基板於5G基地台基站天線之應用，已進入天線板的產品測試階段，並順利打入中興通訊供應鏈，預計明年第二季即可量產，5G NB的多層板騰輝亦已取得供貨權，明年5G相關產品之營收佔比可望拉高到10％，加上公司原本發展策略就鎖定之散熱、航太、軍工與軟硬結合板等高階利基型應用產品，明年營收貢獻可望持續增加。

昨（7）日公司亦公布10月份營收，受惠於特殊材料銷售之雙位數成長，相較於9月份增加220萬，來到4.9億，為今年次高之月份，自7月份以來，持續維持高檔。

騰輝董事長勞開陸。記者尹慧中攝影
騰輝董事長勞開陸。記者尹慧中攝影
分享

5G營收

相關新聞

由田10月營收遇逆風 月減43.2%

2019-11-08 14:51

砷化鎵3雄衝3D感測 明年3D感熱

2019-11-08 14:31

CES 2020創新大獎 微星勇奪10項

2019-11-08 13:06

成立不到一年 這家新創明年營收有望破億

2019-11-08 10:23

全球矽晶圓龍頭看淡景氣 台勝科恐受拖累

2019-11-08 02:06

國巨新設營運長 可能發動併購

2019-11-08 02:01

國巨Q3獲利大增逾四成

2019-11-08 02:01

高通暗示5G iPhone近了？ 可望催動新一波換機潮

2019-11-08 02:01

高通看好5G發展 有利台積

2019-11-08 02:01

iPhone新機熱賣 和碩上季「三率三升」

2019-11-08 02:01

蝦皮迎戰雙11 買氣爆表

2019-11-08 02:00

環球晶：庫存去化到明年

2019-11-08 00:09

對5G發展樂觀 和碩將擴大投資

2019-11-08 00:09

又見大咖回流！ 兩神祕電子廠將投資500億

2019-11-07 23:23

外資看多大立光 估今年EPS達217元

2019-11-07 14:37

避開12月徵關稅／筆電提前拉貨 英業達動能看到11月

2019-11-07 14:37

第一名分析師賺錢術 楊應超：秘訣只有一個

2019-11-07 12:03

新世代用「認同」重塑「家鄉」定義 擁抱「跨代共創」新價值

2019-11-08 16:45
看更多

熱門文章

不用再輸入長串帳號 手機門號跨行轉帳明年上路

2019-11-07 23:27

手刀搶換日圓！這樣做現賺2張｢環球影城」門票

2019-11-08 10:41

全球矽晶圓龍頭看淡景氣 台勝科恐受拖累

2019-11-08 02:06

玉山金前10月獲利174億元 再創歷年同期新高

2019-11-07 18:14

高通看好5G發展 有利台積

2019-11-08 02:01

救工具機業 國發基金再加碼

2019-11-07 23:29

神盾重挫是這原因？外資高喊獲利了結

2019-11-07 18:11

又見大咖回流！ 兩神祕電子廠將投資500億

2019-11-07 23:23

消費者被剝皮？外送平台餐食費用多高於店內消費

2019-11-08 15:01

還有大魚要回流！經濟部：將有2電子業、500億投資回台

2019-11-07 19:55

國巨Q3獲利大增逾四成

2019-11-08 02:01

未依約支付積欠工資 勞動部限制華映負責人出國

2019-11-07 19:15

台企銀明開臨時常董會 資深副總張志堅暫代總座呼聲高

2019-11-07 20:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top