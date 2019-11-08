騰輝前三季每股賺5.32元 明年5G應用放量

2019-11-08 17:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ／即時報導



騰輝電子-KY （6672）今日公布財報，因鋁基板、軟硬結合板及軍工航天等高毛利特殊材料，第三季營收來到14.4億，毛利率高達29.5%，在股本增加將近20%的狀況下，前三季每股稅後純益（EPS）仍達到5.32元，公司看好明年5G應用出貨擴大。

騰輝在2019掛牌上市的第一年，預計有機會突破去年的獲利，符合年初法人預期之目標。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

產品方面，散熱材料已配合OEM終端新料號認證，預計將持續有雙位數的成長; 軟硬結合板材料也將配合新市場開發及手機換機潮攻佔版圖。

在5G市場方面，騰輝提到，在10月份於南港展覽館所參與的TPCA展便已展示成績，例如碳氫樹酯銅箔基板於5G基地台基站天線之應用，已進入天線板的產品測試階段，並順利打入中興通訊供應鏈，預計明年第二季即可量產，5G NB的多層板騰輝亦已取得供貨權，明年5G相關產品之營收佔比可望拉高到10％，加上公司原本發展策略就鎖定之散熱、航太、軍工與軟硬結合板等高階利基型應用產品，明年營收貢獻可望持續增加。