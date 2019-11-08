威剛10月合併營收21.19億 月增1.95%
2019-11-08 15:54
經濟日報 記者楊伶雯
／台北即時報導
記憶體模組大廠威剛科技（3260）今（8）日公告10月合併營收21.19億元，月增1.95%。其中固態硬碟（SSD）業績穩健發展，單月產品營收達7.16億元，年增近5成，為今年單月次高，占整體營收比重33.77%，連續4個月SSD產品營收比重逾3成以上；威剛持續看好短期內NAND Flash價格仍然持穩，SSD產品的需求將一路轉強。
威剛表示，自2018年NAND Flash價格一路修正後，SSD市場需求開始回籠，自今年7月開始NAND Flash價格陸續回升，SSD市場需求依然熱度不減，帶動今年前10個月SSD產品總營收已較去年同期大幅成長44%，占公司整體營收比重也逼近3成。在價格因素刺激下，公司看好今年整體NB搭載SSD產品的滲透率將可望順利突破60%以上。
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展望第4季營運，威剛預期，DRAM及NAND Flash價格相對穩定，傳統消費旺季仍將有基本備貨需求，預估公司第4季整體業績表現將有機會與第3季相當。累計威剛今年1月至10月合併營收為205.91億元，年減23.83%。DRAM 產品占整體營收比重為46.05%，非DRAM產品營收比重為53.95%。
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