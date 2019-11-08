鉅橡 10月合併營收0.94億元
2019-11-08 15:50
經濟日報 記者尹慧中
／即時報導
專業絕緣材料大廠鉅橡（8074）今日公告2019年10月合併營收0.94億元，較去年同期減少12.89％，公司說明，受到中美貿易戰干擾，以及手機新機銷售以換機潮為主所致，且受到全球智慧型手機市場飽和，手機銷量成長趨緩，客戶下單意願保守，累計1-10月合併營收10.29億元，年減13.68％。
鉅橡表示，中美貿易戰擾局，電子產業保守觀望，加上手機新機銷售，以換機潮買氣為主，客戶需求以急單處理為主，由於全球智慧型手機市場飽和，手機銷量成長趨緩，累計1-10月合併營收10.29億元，年減13.68％。
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展望第四季，鉅橡表示，傳統消費旺季有望帶動消費性電子的需求成長，以期帶動客戶拉貨力道，以及5G手機啟動，將為公司中長期營運增添成長新引擎。
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