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宏碁三款產品 獲2020美國消費性電子展創新獎殊榮

2019-11-08 15:21經濟日報 記者蕭君暉/台北即時報導

ConceptD 500桌上型電腦與顯示器，以白色消光外殼、滑順曲線及獨有木紋飾...
ConceptD 500桌上型電腦與顯示器，以白色消光外殼、滑順曲線及獨有木紋飾板，展現極簡風格的設計。圖／宏碁提供
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宏碁宣布旗下三款創新新品獲頒2020美國消費性電子展創新獎（CES Innovation Awards）殊榮，獲獎產品在創新、工程品質、美學設計等面向皆奪下高分，成功從電腦硬體與零組件（Computer Hardware and Components）與電腦周邊設備與配件（Computer Peripherals and Accessories）類別中超越競爭者脫穎而出。本次獲獎產品包括Acer C250i投影機、Acer Swift 5 超便攜筆電，以及一款針對專業數位創作者所打造的全新筆電，預計將在2020年一月正式推出。

宏碁全球產品行銷暨企劃總處長林斯蔚表示，非常開心宏碁所設計的優質產品得到美國消費科技協會的肯定，成功從多個類別中脫穎而出！一直以來，我們以打破人與科技的藩籬為企業使命，努力打造創新產品來滿足使用者在工作與休閒上的需求，很高興我們的努力不僅在消費者中獲得共鳴，也讓其他產業菁英有目共睹。

「消費性電子展創新獎」旨在表彰出色的設計與傑出的工程技術，每年由專業的產業評審群針對28個消費科技產品類別進行評分，篩選出最高分的產品並授予創新獎殊榮。 美國「消費性電子展」以及旗下「創新獎」，皆由美國消費科技協會（Consumer Technology Association，CTA）主辦與推動。

宏碁筆電

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