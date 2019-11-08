群創：大尺寸電視面板Q4估止跌 整機出貨達高峰
2019-11-08 15:09
經濟日報 記者蔡銘仁
／即時報導
群創（3481）今（8）日公告2019年第3季財報，合併營收633億元，營業虧損49億元，稅後純損39億元，每股淨損0.39元。
群創表示，面對總體經濟的不確定性，公司除了增強成本的控制與管理，亦將謹慎管控現金流量並依市場情況及客戶需求，適時調整資本支出，以加強公司抵禦景氣波動的能力，並提昇營運效益及穩定性。
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回顧第3季，群創指出，大尺寸面板價格雖然處於低檔，但公司積極調整產品線及產品組合，使得本季營收較上季微幅增加0.2%，EBITDA（營業利益加折舊攤銷）仍維持正獲利率6.3%，在營運活動上持續產生現金流量。
群創強調，無論未來產業景氣如何波動，公司都將堅持既定方向，持續優化產品組合以及技術創新，進而提升整體競爭力，維持營運穩健。
展望第4季，群創預期，大尺寸電視面板預期將止跌持穩，旺季補貨效益持續，整機出貨亦將在第4季達高峰。同時，公司將持續調整IT面板產品組合，並提高IPS、窄邊框產品比重以達到優化獲利並提升產品附加價值。中小尺寸部分，手機面板出貨持續緊俏，價格亦同步提升。
看到第3季群創出貨狀況，整體出貨面積705萬平方公尺，較前一季減少2.9%，面板售價為每平方公尺287元美金。中小尺寸營收為176億元，較上一季增加20.5%；中小尺寸合併出貨面積68.72萬平方公尺，較前一季增加13.5%。應用別部分，電視占比36%，其次依序為手機及商用32%、筆電21%，監視器11%。
以尺寸來看，群創第3季營收以40吋以上面板占30%最高，其次為10吋以下28%，接著依序10到20吋25%，20到30吋13%，30到40吋4%。
對第4季展望，群創表示，大尺寸面板出貨量及平均銷售單價（ASP），可望與第3季持平。中小尺寸部分，出貨量可能出現3~5%衰退；ASP則會有3~5%成長。
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