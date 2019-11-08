由田10月營收遇逆風 月減43.2%

2019-11-08 14:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ／台北即時報導



AOI（自動光學檢測）設備廠商由田（3455）受面板業不景氣影響，導致10月份合併營收降至1.21億元，較上個月下滑43.2%，展望第四季，由田對營運謹慎看待。

由田公告10月份合併營收為1.21億元，月減43.2%，年減66.7%。2019年前10月累計營收為20.94億元，雖相較去年同期衰退13.7%，但仍為歷年同期次高，目前對於今年第四季營運狀況則較為謹慎看待。

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由田去年受惠於印刷電路板及顯示器產業持續暢旺，加上掌握大陸面板客戶擴產擴線需求，全年達到31.16億歷史新高，但也使去年營運基期被拉抬較高。今年下半年度由於中美貿易戰引發關稅加增、國際局勢不明等因素干擾，傳出部分業者擴廠放緩等情形，尤其在顯示器產業方面，因價格和利潤迅速下滑，部分顯示器製造商正在調整大型LCD面板的產量，並削減或推遲擴產計畫，連帶導致上游設備商營運下滑。

目前市場雖受保守氛圍影響，大部分設備商營運不如預期，不過展望未來，受惠於5G時代來臨，整體產業可望逐步回溫甚至需求爆發，特別是PCB業者也將針對市場的5G需求進行擴充計畫，其中又以軟板廠和載板廠為重點，對設備需求量將會逐步成長，進一步帶動設備商營運回溫，由田亦將同步受惠。

針對5G相關產品挹注，為因應檢測需求提升，目前已有銅箔基版、PCB廠與ABF載板廠針對5G和由田商討相關新設備的需求；至於近期對兩岸面板產業未來市況的疑慮，由田表示，明年面板設備業績占比將持續降低，對體質調整來說會是一件好事，產品組合的改善將更加有利於整體毛利率的提升，今年度毛利率已顯著較去年度增長，故對由田2020年整體營運表現，在新應用加持下審慎樂觀看待。