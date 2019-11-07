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立法院要5G賣440億元 電信業者：標金墊高無益產業

2019-11-07 21:21經濟日報 記者黃晶琳／台北即時報導

立法院今天審查國家通訊傳播委員會(NCC)預算，並再度把5G標金貢獻國庫目標從400億元拉高到440億元，電信業者表示，羊毛出在羊身上，標金墊高，電信業者負擔高額頻譜成本及網路建設，無益於消費者服務及產業發展。

因第1次4G競標標出1,186億元的天價，行政院、立法院一直都認為5G第1次釋照也該開出高價格，據了解，NCC一開始底標150-200億元，被行政院認為不夠積極，NCC還要找顧問公司把底標拉高到300億元的「官方版」數字，最後蘇揆拍板要賣出400億元。

5G 將在12月10日開始競標，五家電信業者中華電信、台灣大、遠傳、台灣之星及亞太電信都將參與競標，底價300億元，3.5GHz頻段共270MHz的頻寬，底價243億元最高，也是各業者廝殺最激烈的頻譜。

而原本行政院拍板5G頻譜標金國庫貢獻預算為400億元，立委提案增列收入，最後NCC代主委陳耀祥同意增列一成，來到440億元。

業者表示，之前NCC底價300億元已經讓業界「驚呆了」，立法院拉高國庫貢獻不意外，外界都已經預估總標金要飆破500億元。

但業者也直言，羊毛出在羊身上，頻譜取得成本墊高，業者還要投入高額資金進行網路建設，勢必影響5G未來服務價格。標金墊高無益消費者服務以及5G未來與垂直產業發展。

4G5GNCC

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