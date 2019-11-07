國巨公告新設營運長 為佳世達前財務長王淡如

2019-11-07 19:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李孟珊 ／台北即時報導



國巨今天公告新設營運長為佳世達前財務長王淡如，市場人士指出，王淡如曾擔任國巨歐洲財務長一職，算是老國巨人，而在佳世達任職時，創五年出手20件投資案，這次回鍋國巨，重新與董事長陳泰銘搭檔，引發市場關注。

國巨對此公告表示，相關人事因應集團營運需求；據悉王淡如在加入佳世達前，曾服務於台灣飛利浦，擔任家電事業部財務長、行銷經理，也曾在國巨擔任過歐洲財務長、飛磁執行長等不同職務，在2006年加入明基電通（佳世達科技前身），之後派至德國擔任手機事業部全球財務長，2007年9月出任佳世達財務長。

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王淡如熟悉跨國併購SOP（標準作業流程），在他操盤下，佳世達近年併購的事業體成績都明顯在半年至一年半內轉佳，如今出任國巨營運長一職，引起市場高度關注。