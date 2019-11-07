研華10月營收出爐 未能續創單月新高、月減3.9%
2019-11-07 19:19
經濟日報 記者謝艾莉
／台北即時報導
工業電腦龍頭研華（2395）今（7）日公布10月份合併營收為47.89億元，較去年同期增加15.19%，但比上個月的單月營收新高月減3.9%，累計研華前十月合併營收為454.48億元，較去年同期405.18億元增加12.17%，續創同期歷史新高。
研華表示，10月營收若以區域來看，大中華與新興市場成長最為強勁，北美持續穩定成長，然歐洲市場需求自八月起即開始趨弱；以事業群而言，網路暨通訊事業群（Networks and Communications Group, NCG）與嵌入式物聯網平台事業群（Embedded-IoT Group, EIoT）表現最為突出。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
若以累計至10月營收來看，以北美與新興市場地區成長最為突出，北亞市場則持續穩定成長；事業群表現，仍以嵌入式物聯網平台事業群（Embedded-IoT Group, EIoT）與網路暨通訊事業群（Networks and Communications Group, NCG）表現較為突出。
留言