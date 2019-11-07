國巨Q3稅後純益20.44億元 EPS 4.81元
2019-11-07 19:17
經濟日報 記者李孟珊
／台北即時報導
被動元件大廠國巨（2327）今日公布第3季營運成果，在傳統旺季加上市場需求回溫，國巨第3季稅後純益為20.44億元、季增44%，每股稅後純益4.81元，優於上一季的3.34元，展望第4季，國巨與客戶庫存均已回復正常。
國巨表示，在大中華區及亞太其他地區的需求回升下，國巨第3季合併營收103.17億元，較第2季增加7.7%，比去年同期減少66.4%，稅後純益20.44億元，每股純益4.81元；累計前三季合併營收312.91億元，年減48.7%，累計前三季稅後純益60.51億元，每股純益14.26元。
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展望第4季，國巨指出，公司與客戶的庫存均已回復正常，終端需求加溫使得拉貨動能逐步提升，不過中國廠區面臨缺工問題，無法在短期內大幅拉升產能利用率，預估成品庫存水位將會持續下降。此外，美中貿易爭端不確定性仍高，國巨對業績及營運展望仍將審慎應對。
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