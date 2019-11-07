Epson發表次視代智慧眼鏡 由中華電信獨賣

2019-11-07 18:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／即時報導



Epson今（7）日宣布推出市面上首支專為個人影音使用設計，可連接手機的AR智慧眼鏡「次視代 智慧眼鏡」Moverio BT-30C，中華電信獨家開賣，搭配大4G購機方案，月繳999元（30個月租期），專案價8,800元。

邀請消費者解放緊抓著手機及平板的雙手，輕鬆將小螢幕轉換成專屬的80吋大螢幕，讓行動上網率已近8成註二的影音內容觀賞用戶不再侷限小螢幕的視野格局與操作習慣，用科技讓生活視野更加驚豔生動，獨享前所未有的精彩「視」界。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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台灣愛普生視覺科技營業部資深協理黃少白表示，Epson自2011年投入智慧眼鏡領域至今，不僅擁有成熟的Si-OLED顯示技術，更累積了多年的市場經驗。在商用領域上，Epson Moverio免費提供相對應的智慧眼鏡軟體開發套件給開發人員使用，藉此為企業提供更深入且客製化的AR內容開發，更能同時豐富各類商用領域的AR解決方案。

Epson更於今年攜手資策會成立AR共創中心，培育智慧眼鏡軟體開發套件人才，奠定相關產業發展根基。而在消費領域上，Epson看好個人化影音內容的成長趨勢，此次與中華電信合作推出Epson次視代智慧眼鏡優惠方案，也希望讓智慧眼鏡真正融入消費者的生活之中，活化使用彈性及體驗，開啟科技生活的無限想像。

透過舒適輕巧的「次視代 智慧眼鏡」Moverio BT-30C，隨插即「視」的特性，雙手不需再緊握小螢幕，即刻獨享高解析度的80吋大螢幕的樂趣，是移動通勤族享受數位影音的好夥伴。

其高隱密性的特點，更是提供了想放鬆、享有私人空間的族群一個專屬於自我療癒的獨享時光，商務人士更可安心閱讀機密文件，解決了以往手機螢幕可能遭旁人側目的問題。

此外，Moverio BT-30C運用投影原理，亦可減緩消費者在長時間直視手機的情況下，對眼睛所造成的不適感，隨時隨地享受清晰亮麗的2D及3D精彩影音。