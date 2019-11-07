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Epson發表次視代智慧眼鏡 由中華電信獨賣

2019-11-07 18:58經濟日報 記者張義宮／即時報導

Epson今（7）日宣布推出市面上首支專為個人影音使用設計，可連接手機的AR智慧眼鏡「次視代 智慧眼鏡」Moverio BT-30C，中華電信獨家開賣，搭配大4G購機方案，月繳999元（30個月租期），專案價8,800元。

邀請消費者解放緊抓著手機及平板的雙手，輕鬆將小螢幕轉換成專屬的80吋大螢幕，讓行動上網率已近8成註二的影音內容觀賞用戶不再侷限小螢幕的視野格局與操作習慣，用科技讓生活視野更加驚豔生動，獨享前所未有的精彩「視」界。

台灣愛普生視覺科技營業部資深協理黃少白表示，Epson自2011年投入智慧眼鏡領域至今，不僅擁有成熟的Si-OLED顯示技術，更累積了多年的市場經驗。在商用領域上，Epson Moverio免費提供相對應的智慧眼鏡軟體開發套件給開發人員使用，藉此為企業提供更深入且客製化的AR內容開發，更能同時豐富各類商用領域的AR解決方案。

Epson更於今年攜手資策會成立AR共創中心，培育智慧眼鏡軟體開發套件人才，奠定相關產業發展根基。而在消費領域上，Epson看好個人化影音內容的成長趨勢，此次與中華電信合作推出Epson次視代智慧眼鏡優惠方案，也希望讓智慧眼鏡真正融入消費者的生活之中，活化使用彈性及體驗，開啟科技生活的無限想像。

透過舒適輕巧的「次視代 智慧眼鏡」Moverio BT-30C，隨插即「視」的特性，雙手不需再緊握小螢幕，即刻獨享高解析度的80吋大螢幕的樂趣，是移動通勤族享受數位影音的好夥伴。

其高隱密性的特點，更是提供了想放鬆、享有私人空間的族群一個專屬於自我療癒的獨享時光，商務人士更可安心閱讀機密文件，解決了以往手機螢幕可能遭旁人側目的問題。

此外，Moverio BT-30C運用投影原理，亦可減緩消費者在長時間直視手機的情況下，對眼睛所造成的不適感，隨時隨地享受清晰亮麗的2D及3D精彩影音。

智慧眼鏡螢幕Epson

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