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圓展新視訊會議及智慧教育解決方案 榮獲台灣精品獎

2019-11-07 18:54經濟日報 記者張義宮／即時報導

圓展科技（3669）全新機械式手臂無線實物（投）攝影機、專業PTZ視訊攝影機、企業協作視訊會議白板、USB雲端視訊會議攝影機、單點視訊會議系統，齊獲第二十八屆台灣精品獎。其中機械式手臂無線實物（投）攝影機 AVer M15W，以優異創新的功能，獲評審高度肯定，入圍台灣精品金銀質獎選拔，將於年底爭取金質獎最高榮耀。

本屆台灣精品獎共計418件產品獲獎，其中30件優秀產品將持續角逐台灣精品金銀質獎之殊榮，圓展新一代機械式手臂無線實物（投）攝影機AVer M15W以其優異的功能和符合行動教學趨勢從中脫穎而出。M15W體積輕巧可折疊收納，配備23倍總放大倍率和4K超高畫質影像，讓老師以擬真的教學情境，帶領學生進行互動式學習；還能夠搭配全新獨家軟體 AVerTouch，單鍵可將M15W畫面無線投影至平板或筆電，也可將影像同步至Google Drive、DropBox™等雲端硬碟儲存或回放，適合運用於特寫動態影像、立體和平面教材或進行遠距教學。

圓展表示，新一代機械式手臂無線實物（投）攝影機AVer M70W和專業PTZ視訊攝影機AVer PTZ310也深受評審好評。AVer M70W搭載10倍光學變焦與23倍數位變焦，總放大倍率高達230倍；配備單鍵錄影和畫面擷取功能，提供師生更有效的學習環境，進而讓學生更專注於學習。AVer PTZ310運鏡流暢，搭配人性化使用介面，無須另外安排技術人員，即可享有清晰細膩的錄像品質，特別適用於教育（如課程錄影或遠距教學）、企業會議、遠距醫療和專業影音錄播等應用。

圓展雲端硬碟

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