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直播主不缺席雙11 M17與天貓合推直播主活動

2019-11-07 18:39經濟日報 記者彭慧明／台北即時報導

M17集團旗下全球直播平台17 Media 與轉投資的B2B直播HandsUP看好雙11購物節，分別祭出優惠活動，陪優質商家跟消費者一起搶好康、攻商機。

M17集團表示，集團旗下各業務在商務跟消費端的經營均表現亮眼，迎接今年的雙十一購物節，旗下不論是面對消費者的17 Media或者是致力協助商家/賣家的HandsUp，都以有趣活動以及好康優惠邀請大家一起參與，未來在不同的重要節日都將會有更多創意。

即日起至11月11日止，17 Media 派出20位人氣直播主進駐天貓全球官方店擔任「心願之城大使」，在專屬商店內銷售5大主題商品，依照天貓全球官方店的五大類商品特性，化身「生活智慧王」、「時尚大玩家」、「廚藝小當家」、「暖窩小太陽」及「黑科技王者」，透過17直播平台公布商店連結跟店內熱賣商品，比拚銷售成績。17 Media 與天貓全球官方店聯手送出5,000份百元購物金，雙十一當天在天貓全球官方店內消費抵用。

此外，即日起至11月11日止，HandsUP 舉辦連續的雙11直播銷售競賽，廣招超過50位的17 Ｍedia直播主及HandsUP旗下優質商家一起爭取「直播帶貨王」，也炒熱買氣。

17 Media天貓M17

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