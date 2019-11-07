直播主不缺席雙11 M17與天貓合推直播主活動

2019-11-07 18:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ／台北即時報導



M17集團旗下全球直播平台17 Media 與轉投資的B2B直播HandsUP看好雙11購物節，分別祭出優惠活動，陪優質商家跟消費者一起搶好康、攻商機。

M17集團表示，集團旗下各業務在商務跟消費端的經營均表現亮眼，迎接今年的雙十一購物節，旗下不論是面對消費者的17 Media或者是致力協助商家/賣家的HandsUp，都以有趣活動以及好康優惠邀請大家一起參與，未來在不同的重要節日都將會有更多創意。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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即日起至11月11日止，17 Media 派出20位人氣直播主進駐天貓全球官方店擔任「心願之城大使」，在專屬商店內銷售5大主題商品，依照天貓全球官方店的五大類商品特性，化身「生活智慧王」、「時尚大玩家」、「廚藝小當家」、「暖窩小太陽」及「黑科技王者」，透過17直播平台公布商店連結跟店內熱賣商品，比拚銷售成績。17 Media 與天貓全球官方店聯手送出5,000份百元購物金，雙十一當天在天貓全球官方店內消費抵用。

此外，即日起至11月11日止，HandsUP 舉辦連續的雙11直播銷售競賽，廣招超過50位的17 Ｍedia直播主及HandsUP旗下優質商家一起爭取「直播帶貨王」，也炒熱買氣。