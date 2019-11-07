神盾重挫是這原因？外資高喊獲利了結

2019-11-07 18:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／即時報導



晶片大廠神盾（6462）受三星利空衝擊，今（7）日股價重挫8.6%，爆出1.2萬張大量，吸引市場關注；市場盛傳，外資圈降評神盾也是暴跌原因：摩根士丹利在最新報告直言，現在是「獲利了結」（take profit）神盾的時機，主因明年三星和陸系訂單等都將比今年不穩定。

摩根士丹利證券半導體產業分析師顏志天在去年底喊買神盾，曾是神盾攻破300元的推手之一，但他最新報告一改樂觀，將神盾降評到「中立」，目標價315元砍到250元。由於神盾今日還受三星晶片出包的利空重擊，終場一舉摜破大摩喊的250元目標價、收242元。

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顏志天表示，他降評神盾的理由有三，一是市場期待太高，包括他本身也是，但神盾10月營收竟比9月下滑，跟預期落差太大，二是產業調查指向，神盾明年的三星訂單可能浮動，主要受匯頂威脅，三是神盾的大陸市場也面臨匯頂搶市。

顏志天進一步說，匯頂專注開發超薄型屏下指紋辨識晶片，也是目前唯一有能力大量量產的晶片廠，日前匯頂新宣布打入小米中階CC9 Pro機種生產，標誌新的里程。主因神盾量產同型產品，還要一、兩季才能供貨，而三星明年上半年將推出A系列手機，很可能改採匯頂晶片。

另方面，大陸品牌也積極和匯頂合作。大摩調查，今年以來，匯頂鏡頭式（lens-type）辨識晶片的競爭不算激烈，但價格下滑20%-30%，透露匯頂大幅讓利以換取高占。

此外，陸系品牌也對跟進超薄型晶片表達更高興趣，大摩預期，未來鏡頭式晶片出貨減少、超薄型躍居主流為大勢，將重塑指紋辨識晶片的贏家和輸家。