台灣大「雙11」加碼 iPhone下殺再折3,000元

2019-11-07 17:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／台北即時報導



雙11購物節即將登場，台灣大（3045）再加碼，今（7）日宣佈，iPhone購機、單門號、機票專案統統大放送，11月11日起，在台灣大網路門市搭配999以上資費，續約申辦iPhone 11系列專案價再折1,000元，續約、攜碼、新申辦iPhone XS系列，專案價折3,000元。

另外，台灣大LINE官方帳號升級好友在網路門市新申辦與攜碼用戶申辦499吃到飽專案，可再獲贈LINE Points 500點；網路門市申辦999以上機票專案，再抽限量AirPods 2。

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台灣大表示，11月11日至11月14日，消費者到台灣大網路門市續約、攜碼、新申辦iPhone XS、iPhone XS Max，綁約30個月、搭配999以上資費，專案價再折3,000元。路透 分享 facebook

台灣大表示，11月11日至11月14日，消費者到台灣大網路門市續約、攜碼、新申辦iPhone XS、iPhone XS Max，綁約30個月、搭配999以上資費，專案價再折3,000元。以月付999元、綁約36個月為例，iPhone XS 64G只要15,900元。續約用戶獨享11月底前申辦iPhone 11系列，專案價再折1,000元的優惠。

網路門市方面，「雙11」優惠也一波接一波，台灣大LINE官方帳號好友升級申辦499吃到飽不降速專案，除享全家便利商店禮券500元外，加碼再送LINE Points 500點；同時，針對預付卡用戶也推出「好康三連發」，第一發：輕速上網吃到飽31天只要119元，還享網內前3分鐘免費，平均1天不到4元，第二發：加量不加價，儲值通信費300元送100元通信費、計量上網1.2GB送1.2GB，第三發：11月11日至11月16日連續6天，累計儲值滿400元送全家禮券150元。

台灣大指出，網路門市日前推出辦門號拿機票大獲好評後，11月11日當天將再開放申辦1,399資費，可獲得4張台北-首爾來回機票，以及贈送4組國際漫遊吃到飽11天。申辦999以上機票專案，還可參加限量AirPods 2抽獎。

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