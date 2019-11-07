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鴻海驚驚漲！外資連買19天、合計買超逾47萬張

2019-11-07 17:24經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

蘋概三王今（7）日表現不同調，僅鴻海（2317）延續漲勢，股價開平震盪，終場收90.8元，上漲0.44%，表現較股王大立光及權王台積電強勢。統計外資今日買超鴻海43,149張，居買超個股之冠，已連續19天買超，合計買超達47萬877張；大立光也獲外資連續買超7天。

鴻海10月合併營收5,958.82億元，創歷年同期新高，月增近1.4%，年增1%；累計前10月營收約4.2兆元，年增約3%；法人看好第4季在旺季效應，可望推升業績持續創新高，預計11月13日召開法說會。

鴻海法說會前，多家外資報告出爐，日系外資調高評等及目標價，由原先中立調高至買進，目標價由82元調高到107元；美系外資重申加碼評等，目標價由100元調高到110元；另有國內法人目標價112元。

台股今日盤中一度失守5日線，終場收在11,606.56點，下跌46.51點，成交量1,397.56億元；三大法人買超40.79億元，其中外資買超50.01億元，投信賣超0.91億元，自營商賣超（合計）8.31億元。

鴻海今日以90.4元平盤開出，一度拉升至91元，低點則是翻黑至89.8元，終場收90.8元，上漲0.4元，成交91,084張，三大法人今日同步買超，外資買超43,149張，投信買超834張，自營商買超544張，合計三大法人買超44,527張；外資連續19個交易日買超鴻海，推升股價持續上漲，市值增至1兆2,587億元。

股王大立光10月合併營收66.26億元，月增約0.5%，目前產能仍滿載，依據訂單推估，11月拉貨動能即使下滑幅度也不會太大；累計前10月490.13億元，年增15%；大立光今年前三季稅後純益201.7億元，年增13%，每股純益150.37元，法人預估今年每股純益可望挑戰突破200元大關。

大立光10月營收連3個月創新高，今日股價則是走弱，以4,700元平盤開出後走低，一度下滑至4,595元，終場收4,665元，下跌35元，跌幅0.74%，成交781張，外資買超173張，投信買超17張，自營商賣超20張，三大法人買超170張，外資連續7個交易日買超，合計買超1,315張。

台積電在連續多日創下歷史新高後，今日拉回休息，早盤以310元開低，一度回至306.5元，終場收309元，下跌2元，跌幅0.64%，成交28,243張；外資終止連14買，今日轉為賣超2,647張，投信買超978張，自營商買超40張，三大法人合計賣超1,629張。

外資鴻海

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