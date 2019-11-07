品牌廠加入雙11戰局 三星、宏達電推優惠

2019-11-07 17:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ／即時報導



全民運動雙11購物節不僅在電商平台熱鬧展開，品牌廠也陸續加入戰局，三星今天公布，同步在線上線下展開雙11活動。其中「雙11購物狂歡節」活動，即日起至11月30日止，凡於三星智慧館或三星體驗館，購買Galaxy系列指定商品，可獲得原廠指定配件購物金、登錄送指定充電座、手機舊換新折抵、免費延長保固一年與刷卡分期零利率等多項優惠，還可參加獨家限量好禮抽活動。

三星商城同步祭出「1111狂歡購物節」活動，自11月8日起至11月22日止，凡消費滿15,000元，即送「豪禮刮刮卡」乙張，並首度推出家電舊換新方案，此外，自11月11日起連續五天，每日中午12時加碼推出「限時限量爆殺商品」，最夯手機、智慧手表、平板只要1,111元。

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