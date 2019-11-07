品牌廠加入雙11戰局 三星、宏達電推優惠
2019-11-07 17:18
經濟日報 記者何佩儒
／即時報導
全民運動雙11購物節不僅在電商平台熱鬧展開，品牌廠也陸續加入戰局，三星今天公布，同步在線上線下展開雙11活動。其中「雙11購物狂歡節」活動，即日起至11月30日止，凡於三星智慧館或三星體驗館，購買Galaxy系列指定商品，可獲得原廠指定配件購物金、登錄送指定充電座、手機舊換新折抵、免費延長保固一年與刷卡分期零利率等多項優惠，還可參加獨家限量好禮抽活動。
三星商城同步祭出「1111狂歡購物節」活動，自11月8日起至11月22日止，凡消費滿15,000元，即送「豪禮刮刮卡」乙張，並首度推出家電舊換新方案，此外，自11月11日起連續五天，每日中午12時加碼推出「限時限量爆殺商品」，最夯手機、智慧手表、平板只要1,111元。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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宏達電今天也宣布「雙11全面狂歡購物節超值優惠活動」於11月8日開跑，將同時祭出手機及Vive系列產品多項超值優惠，有「手機超值優惠加碼」、「指定手機買就帶回運動藍牙耳機」、「$1加價購原廠Vive配件四選一」、以及「加碼送VIVEPORT Infinity，整年遊戲免費玩」等優惠，衝刺年底買氣。
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