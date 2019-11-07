親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

放性侵犯趴趴走？性侵犯強制治療沒有終點？

12強／中日大戰打線變動 朱育賢棒子熱排五棒

品牌廠加入雙11戰局 三星、宏達電推優惠

2019-11-07 17:18經濟日報 記者何佩儒／即時報導

全民運動雙11購物節不僅在電商平台熱鬧展開，品牌廠也陸續加入戰局，三星今天公布，同步在線上線下展開雙11活動。其中「雙11購物狂歡節」活動，即日起至11月30日止，凡於三星智慧館或三星體驗館，購買Galaxy系列指定商品，可獲得原廠指定配件購物金、登錄送指定充電座、手機舊換新折抵、免費延長保固一年與刷卡分期零利率等多項優惠，還可參加獨家限量好禮抽活動。

三星商城同步祭出「1111狂歡購物節」活動，自11月8日起至11月22日止，凡消費滿15,000元，即送「豪禮刮刮卡」乙張，並首度推出家電舊換新方案，此外，自11月11日起連續五天，每日中午12時加碼推出「限時限量爆殺商品」，最夯手機、智慧手表、平板只要1,111元。

宏達電今天也宣布「雙11全面狂歡購物節超值優惠活動」於11月8日開跑，將同時祭出手機及Vive系列產品多項超值優惠，有「手機超值優惠加碼」、「指定手機買就帶回運動藍牙耳機」、「$1加價購原廠Vive配件四選一」、以及「加碼送VIVEPORT Infinity，整年遊戲免費玩」等優惠，衝刺年底買氣。

全民運動雙11購物節不僅在電商平台熱鬧展開，品牌廠也陸續加入戰局，三星今天公布，...
全民運動雙11購物節不僅在電商平台熱鬧展開，品牌廠也陸續加入戰局，三星今天公布，同步在線上線下展開雙11活動。圖／三星提供
分享
全民運動雙11購物節不僅在電商平台熱鬧展開，品牌廠也陸續加入戰局，三星今天公布，...
全民運動雙11購物節不僅在電商平台熱鬧展開，品牌廠也陸續加入戰局，三星今天公布，同步在線上線下展開雙11活動。圖／宏達電提供
分享

手機三星藍牙耳機雙11宏達電

相關新聞

避開12月徵關稅／筆電提前拉貨 英業達動能看到11月

2019-11-07 14:37

第一名分析師賺錢術 楊應超：秘訣只有一個

2019-11-07 12:03

阿里平頭哥含光800單晶片測試獲佳績

2019-11-07 11:25

三星放棄屏下辨識 GIS恐丟單

2019-11-07 01:43

三星傳導入臉部識別 台系鏈受惠

2019-11-07 01:43

半導體資本支出競賽開打 帶旺設備廠商機大開

2019-11-07 01:43

半導體資本支出大戰開打 產業大者恆大成形

2019-11-07 01:43

TVBS董座陳文琦 NCC要面試

2019-11-06 23:30

夏普三路衝業績 將挹注鴻海收益

2019-11-06 23:24

媒體自主 NCC審核關鍵

2019-11-06 23:24

藍營批南科三期擴編拱手讓高雄？郭國文：在台南基地

2019-11-06 15:36

台積電要不要去美國設廠？張忠謀一句話 藏著劉德音「不能說的煩惱」

2019-11-06 13:54

中科建置第一套智慧防減災系統 為園區廠商把關

2019-11-06 12:16
看更多

熱門文章

六福皇宮新主人JR東日本笑了！台灣舊房客卻哭了？

2019-11-07 09:15

工具機業寒冬 陷無薪假風暴

2019-11-06 23:27

三星放棄屏下辨識 GIS恐丟單

2019-11-07 01:43

第一名分析師賺錢術 楊應超：秘訣只有一個

2019-11-07 12:03

日本飯店卡位六福皇宫原址 在台布局一條龍

2019-11-06 20:02

搶救國產車 九項零件降關稅

2019-11-06 23:38

三星傳導入臉部識別 台系鏈受惠

2019-11-07 01:43

機械業無薪假頻傳 程泰集團董座：即日起不領薪共體時艱

2019-11-07 13:40

彭淮南楊金龍都提過羊群效應 央行說分明

2019-11-06 20:08

半導體資本支出大戰開打 產業大者恆大成形

2019-11-07 01:43

久違了！SOGO周年慶人潮滿滿滿 東區商圈盛況再現

2019-11-07 11:45

沃旭120億綠債 金融業搶購

2019-11-07 05:37

JR東日本攻台 租下六福皇宮

2019-11-06 23:29

家樂福也能外送驗孕棒！11月11日聯手foodpanda搶攻商機

2019-11-07 12:03

TVBS董座陳文琦 NCC要面試

2019-11-06 23:30

帳號好難記？央行總裁楊金龍：正規劃手機號碼跨行轉帳

2019-11-07 15:03

夏普三路衝業績 將挹注鴻海收益

2019-11-06 23:24

12月開罰輔導期不延長 Uber表達失望擔憂

2019-11-06 20:07

建商地主合建分屋 留意稅事

2019-11-07 04:09

吳釗燮：台灣參加RCEP機會不高

2019-11-07 00:37

半導體資本支出競賽開打 帶旺設備廠商機大開

2019-11-07 01:43

量販店首家推外送！ 家樂福聯合foodpanda東興店率先測試

2019-11-07 11:25

合庫團協續約 董座：明年朝加薪5％努力

2019-11-07 06:03

費玉清封麥告別演唱會 郭台銘帶母親到場聆聽

2019-11-06 21:05

看好台灣市場 IKEA第7家店座落內湖

2019-11-07 15:00

台塑林園廠槽車起火 2分鐘內撲滅無人傷亡

2019-11-07 08:37

群益前經理人涉不當交易獲利1,500萬元遭約談 群益提告

2019-11-06 19:35

美債需求回溫 殖利率區間走勢

2019-11-07 09:51

最低工資法挨批「最低便當法」 勞動部反駁：做足功夫

2019-11-06 17:50

大客戶年底庫存調整 神盾11月業績可能持續下滑

2019-11-06 21:08

南科擴建「拉攏高雄、放棄台南」?科技部:政院積極協調

2019-11-06 21:35

前經理人違反規定 群益投信：零容忍、早已免職且提告

2019-11-06 21:32

高額遺產稅喬不攏 2方法解決

2019-11-07 14:35

汽車零件降關稅 車輛公會：注入強心劑

2019-11-06 23:34

合庫金看房市 明年會更好

2019-11-06 23:21

特別股今歸零 安泰銀配息空間變大

2019-11-07 03:56

環團批風機變殺鳥兇器 彰化雲林風電環評要補考

2019-11-06 18:20

金融業挺綠能 投入1.2兆元

2019-11-07 05:37

吳釗燮：我入RCEP機會不高

2019-11-07 05:53

台電發183億元公司債 含今年首檔綠債

2019-11-06 20:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top