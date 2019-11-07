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和碩總座廖賜政：iPhone業務Q4持續季成長

2019-11-07 15:55經濟日報 記者吳凱中／即時報導

和碩（4938）第3季獲利優於預期，總經理廖賜政指出，主要因三大業務皆進入旺季，加上營運管理改善所致，展望第4季，和碩預估筆電、桌機、主機板產品相較第3季將有雙位數下滑，至於外界關心的通訊產品（iPhone）業務，和碩則預期仍會呈現季成長，但相較去年同期則會下滑。

展望第4季，和碩預估筆電產品將季減10~15%，但從全年來看增加10~15%，主要因為客戶在新領域有好的斬獲，帶動出貨量成長;至於桌機、主板第4季相較第3季減少15~20%，但與去年相比則持平或小幅成長。

和碩指出，通訊產品方面，預期第4季相較第3季仍會成長，但因去年通訊產品旺季在第4季，因此年對年將下滑。

展望2020年，廖賜政表示，明年是產品變化很大的一年，不光是手持裝置，就連家用遊戲主機、智慧家庭的產品，都受到5G趨勢影響，因此有很大的改變，對和碩來說是很大的機會。

從個別產品線來看，消費性產品受惠於應用跟裝置多元化，很多產品都有新機種，預期可以帶動新的成長趨勢。在資訊產品方面，

由於PC產業很成熟，不論是消費機種或產業能見度都很平穩，預估2020年跟今年比相比持平或小幅下跌。

和碩分析，通訊產品同樣因產業步入成熟期，但和碩在該領域耕耘很久，持續提升產品品質跟產能利用率，強化上下游集團垂直整合，會符合新的產業需求。

廖賜政強調，5G才剛剛開始，現在是每一個廠商都在講5G，並把產品丟出來上市，但明年才是真正可以看得到5G產品樣貌，今年看不太準，比方折疊式手機就出大問題；明年可見度比今年好很多，對5G發展樂觀其成，有變化和碩才有機會，沒有變化就陷入另一個競爭狀態。

在非中國海外佈局方面，廖賜政指出，和碩在台灣有一個廠正在擴建，印尼巴淡島目前已投產，至於其他地點，也持續在跟客戶溝通，未來不排除在越南、印度都有投資計畫，但還是要看客戶最終決定。

和碩5GiPhone

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