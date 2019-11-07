尖點看Q4：有PCB產業季節因素、大陸5G需求上升
2019-11-07 15:20
經濟日報 記者尹慧中
／台北即時報導
PCB鑽針廠商尖點（8021） 今日召開電話法說會釋出營運展望，提及第4季仍有PCB產業季節因素，不過公司目前感受大陸地區5G基地台相關應用需求上升，已開發對應新品、預料2020年需求更樂觀。
尖點統計，今年第三季產能利用率方面鑽針96%、鑽孔從上季68%提升到73%，刀具則約45%。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
展望未來，尖點預期，第4季產能利用率鑽針約在九成，鑽孔約七成，至於刀具約四到五成。尖點看待，第4季因產業特性仍有季節趨勢，但預料季減僅約個位數，加上縮減不具效益子公司，以及管控費用成本將有助營運體質改善。
尖點總經理王嘉鴻也說，公司針對5G的高頻高速開發對應產品，因5G基地台對應產品特性來看，整體對鑽針毛利率有挹注。同時後續調整完成體質調整後，2020年整體期待有較好表現與回到正常趨勢。
留言