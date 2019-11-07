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尖點看Q4：有PCB產業季節因素、大陸5G需求上升

2019-11-07 15:20經濟日報 記者尹慧中／台北即時報導

PCB鑽針廠商尖點（8021） 今日召開電話法說會釋出營運展望，提及第4季仍有PCB產業季節因素，不過公司目前感受大陸地區5G基地台相關應用需求上升，已開發對應新品、預料2020年需求更樂觀。

尖點統計，今年第三季產能利用率方面鑽針96%、鑽孔從上季68%提升到73%，刀具則約45%。

展望未來，尖點預期，第4季產能利用率鑽針約在九成，鑽孔約七成，至於刀具約四到五成。尖點看待，第4季因產業特性仍有季節趨勢，但預料季減僅約個位數，加上縮減不具效益子公司，以及管控費用成本將有助營運體質改善。

尖點總經理王嘉鴻也說，公司針對5G的高頻高速開發對應產品，因5G基地台對應產品特性來看，整體對鑽針毛利率有挹注。同時後續調整完成體質調整後，2020年整體期待有較好表現與回到正常趨勢。

尖點今天召開法說會，圖左起為管理中心總經理林若萍、董事長暨執行長林序庭、營運中心...
尖點今天召開法說會，圖左起為管理中心總經理林若萍、董事長暨執行長林序庭、營運中心總經理王嘉鴻。記者尹慧中攝影
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尖點PCB法說會

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