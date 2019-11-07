宏碁台灣Windows薄型筆電連三季、電競桌機連四季稱霸

2019-11-07 15:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ／即時報導



根據最新市調資料顯示，宏碁在台灣Windows薄型筆電市場蟬聯三季市占位居冠軍。此外，宏碁電競桌機連續四個季度以龍頭之姿稱霸全台。

宏碁Windows薄型筆電連續三季創下佳績，第三季甚至突破四成，穩定的成長動能乃因宏碁輕薄美的極致新品上市，包括獲得德國iF設計獎、德國紅點設計獎、台北國際電腦展創新設計獎、CES創新獎等殊榮以及日本Good Design設計大獎的Swift 7，及九月一推出就以「同級最輕薄」美譽廣受矚目的14吋筆電Swift 5，全新產品的時尚外觀搭配輕薄機身屢獲好評，獨家的散熱技術也讓宏碁Windows薄型筆電領先市場；此外，Swift 3、Swift 5亦在Windows薄型筆電市場頻繁攻佔網購及實體通路前十名的熱銷產品，預計皆能為第四季帶來另一波成長動能。

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宏碁在台灣電競桌機品牌 連續四個季度穩坐龍頭寶座，創下如此佳績源於團隊的努力。宏碁電競品牌深耕校園，讓合作的電競盟校及電競基地建置拓展至20所，也透過Predator League初賽的舉辦，讓校園選手學習舉辦賽事及多元電競領域的能力，甚至提供出國參加Predator League海外總決賽的競技機會。宏碁不只銷售電競產品，更協助建置電競生態圈，深獲玩家肯定及信賴，形象深植人心。