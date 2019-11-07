西柏科技 受邀參與台灣蘋果智慧家庭設計師年會

2019-11-07 14:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ／即時報導



專業影音設備製造廠西柏科技（3541） 明（8）日在三創生活園區受邀參與台灣蘋果智慧家庭設計師年會THDC （Taiwan Homekit Designers Conference）。

影音設備領域中的產業先驅西柏科技，一起加入推廣Apple Homekit生態圈的行列，期盼各個業界夥伴能藉由本次年會相互交流，以共同促進產業發展。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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西柏科技本次展示專業影音產品CPLUS-421PLV。本產品為UHD+ 4進3出HDMI/HDBaseT 矩陣內建擴大機，支援包含Dolby Vision、HDR 12bit與ARC的高品質影像及聲音，適合居家及企業安裝使用。

CPLUS-421PLV提供4個HDMI訊號源，能將影像同時延伸至住家的客廳、廚房及臥室的顯示器，讓使用者享有彈性、不受拘束的影像體驗（1080p解析度下影像延伸最遠達70公尺，4K@60解析度下最遠為35公尺）。

另外，本機包含紅外線訊號學習功能。本產品的遙控器能替代多隻連接於本產品的各訊號源遙控器，實現一支遙控器即能控制多個裝置的整合功能，大大提升在使用上的便利性。

CPLUS-421PLV亦能透過安裝專屬App（支援iOS及Android 系統）的行動裝置，讓您在家中隨手拿起行動裝置，就能操控連結上本機的裝置，提升您智慧家庭生活的便利性。

近期西柏產品的觸角擴及至家庭劇院的整合。本產品內建的擴大機，提供40W的功率(每個通道20W) 及高品質音效，亦適合打造居家小型劇院。