科技部科普講座8日登場 蒸汽機與工業革命打頭陣

2019-11-07 12:49 中央社 台北7日電



為推動科學普及教育，科技部將接連推出8場科普講座。首場將於明天晚上在台灣大學登場，介紹蒸汽機與引擎是如何引發工業革命，以及改變人類的生活。

科技部表示，「展望演講」從2003年起，每年分為春季及秋季舉辦兩次系列主題演講，邀請國內外大專校院及尖端研究機構的學者擔任主講，帶領聽眾了解科學與科技的進展。

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今年秋季演講以「驅動文明的科學巨輪–從指南車到太空船」為主軸，舉行8場不同主題的科普講座，邀請國內頂尖大學及國家太空中心的學者專家，將科學演進脈絡融入歷史，向社會大眾介紹科技發展的時空背景。

科技部說，首場講座將於明天登場，主題為「推動人類工業革命與社會大躍進的舵手─蒸汽機與引擎」，由國立清華大學跨領域科學教育中心主任戴明鳳主講。科技部指出，現場將展示蒸汽引擎與發電機模型，讓民眾透過現場實體操作與觀察，感受17世紀末蒸汽引擎發明時帶給人們的震撼。

後續各場演講將陸續以「智慧型機器人技術」、「人造衛星」及「二次量子科技革命」為主題，並邀請相關領域的專家學者主講。

科技部指出8場科普講座將從11月8日起，到明年1月3日為止，除了11月29日之外，每週五晚間7時於台灣大學應用力學研究所1樓國際會議廳舉辦。