親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

山林解禁後 國賠法修正劃出公務員的責任界線

中國打擊電玩成癮大絕？晚上10點未成年「強制下線」

科技部科普講座8日登場 蒸汽機與工業革命打頭陣

2019-11-07 12:49中央社 台北7日電

為推動科學普及教育，科技部將接連推出8場科普講座。首場將於明天晚上在台灣大學登場，介紹蒸汽機與引擎是如何引發工業革命，以及改變人類的生活。

科技部表示，「展望演講」從2003年起，每年分為春季及秋季舉辦兩次系列主題演講，邀請國內外大專校院及尖端研究機構的學者擔任主講，帶領聽眾了解科學與科技的進展。

今年秋季演講以「驅動文明的科學巨輪–從指南車到太空船」為主軸，舉行8場不同主題的科普講座，邀請國內頂尖大學及國家太空中心的學者專家，將科學演進脈絡融入歷史，向社會大眾介紹科技發展的時空背景。

科技部說，首場講座將於明天登場，主題為「推動人類工業革命與社會大躍進的舵手─蒸汽機與引擎」，由國立清華大學跨領域科學教育中心主任戴明鳳主講。科技部指出，現場將展示蒸汽引擎與發電機模型，讓民眾透過現場實體操作與觀察，感受17世紀末蒸汽引擎發明時帶給人們的震撼。

後續各場演講將陸續以「智慧型機器人技術」、「人造衛星」及「二次量子科技革命」為主題，並邀請相關領域的專家學者主講。

科技部指出8場科普講座將從11月8日起，到明年1月3日為止，除了11月29日之外，每週五晚間7時於台灣大學應用力學研究所1樓國際會議廳舉辦。

科技部台灣大學太空

相關新聞

阿里平頭哥含光800單晶片測試獲佳績

2019-11-07 11:25

三星放棄屏下辨識 GIS恐丟單

2019-11-07 01:43

三星傳導入臉部識別 台系鏈受惠

2019-11-07 01:43

半導體資本支出競賽開打 帶旺設備廠商機大開

2019-11-07 01:43

半導體資本支出大戰開打 產業大者恆大成形

2019-11-07 01:43

TVBS董座陳文琦 NCC要面試

2019-11-06 23:30

夏普三路衝業績 將挹注鴻海收益

2019-11-06 23:24

媒體自主 NCC審核關鍵

2019-11-06 23:24

藍營批南科三期擴編拱手讓高雄？郭國文：在台南基地

2019-11-06 15:36

台積電要不要去美國設廠？張忠謀一句話 藏著劉德音「不能說的煩惱」

2019-11-06 13:54

中科建置第一套智慧防減災系統 為園區廠商把關

2019-11-06 12:16

為高科技廠防、減災 中科首建3智慧監測系統

2019-11-06 11:12

台積電在「美中貿戰」刀光劍影中 能否擋住政治施壓？

2019-11-06 10:57

台積電第4季資本支出估創新高 三星同登峰

2019-11-06 09:59
看更多

熱門文章

別花太多錢在汽車上！專家曝慘痛教訓：讓你痛苦好幾年

2019-11-06 17:10

六福皇宮新主人JR東日本笑了！台灣舊房客卻哭了？

2019-11-07 09:15

工具機業寒冬 陷無薪假風暴

2019-11-06 23:27

三星放棄屏下辨識 GIS恐丟單

2019-11-07 01:43

日本飯店卡位六福皇宫原址 在台布局一條龍

2019-11-06 20:02

總座施建安緋聞異動股價挫 台企銀董座黃博怡有話說

2019-11-06 15:24

搶救國產車 九項零件降關稅

2019-11-06 23:38

三星傳導入臉部識別 台系鏈受惠

2019-11-07 01:43

彭淮南楊金龍都提過羊群效應 央行說分明

2019-11-06 20:08

小7「嗶」LINE Pay 一卡通 享LINE POINTS 10%回饋

2019-11-06 15:57

半導體資本支出大戰開打 產業大者恆大成形

2019-11-07 01:43

沃旭120億綠債 金融業搶購

2019-11-07 05:37

聯發科Q3擠下高通 奪陸企最大AP供應商寶座

2019-11-06 15:27

藍營批南科三期擴編拱手讓高雄？郭國文：在台南基地

2019-11-06 15:36

JR東日本攻台 租下六福皇宮

2019-11-06 23:29

六福皇宮原址重點燈 傳租金比過去「合理」

2019-11-06 14:21

TVBS董座陳文琦 NCC要面試

2019-11-06 23:30

半夜衝進屠宰場抓逃稅！ 來看那些年課過的萬萬稅

2019-11-06 13:18

12月開罰輔導期不延長 Uber表達失望擔憂

2019-11-06 20:07

台中19家申請無薪假 中美貿易衝擊科技業中市僅准1家

2019-11-06 13:32

夏普三路衝業績 將挹注鴻海收益

2019-11-06 23:24

吳釗燮：台灣參加RCEP機會不高

2019-11-07 00:37

費玉清封麥告別演唱會 郭台銘帶母親到場聆聽

2019-11-06 21:05

合庫團協續約 董座：明年朝加薪5％努力

2019-11-07 06:03

半導體資本支出競賽開打 帶旺設備廠商機大開

2019-11-07 01:43

第一名分析師賺錢術 楊應超：秘訣只有一個

2019-11-07 12:03

美債需求回溫 殖利率區間走勢

2019-11-07 09:51

台塑林園廠槽車起火 2分鐘內撲滅無人傷亡

2019-11-07 08:37

建商地主合建分屋 留意稅事

2019-11-07 04:09

群益前經理人涉不當交易獲利1,500萬元遭約談 群益提告

2019-11-06 19:35

最低工資法挨批「最低便當法」 勞動部反駁：做足功夫

2019-11-06 17:50

南科擴建「拉攏高雄、放棄台南」?科技部:政院積極協調

2019-11-06 21:35

汽車零組件進口關稅調降 朝野有共識

2019-11-06 14:35

前經理人違反規定 群益投信：零容忍、早已免職且提告

2019-11-06 21:32

大客戶年底庫存調整 神盾11月業績可能持續下滑

2019-11-06 21:08

台商回台投資桃園最熱門 科技業最多增加1萬5千工作

2019-11-06 17:14

環團批風機變殺鳥兇器 彰化雲林風電環評要補考

2019-11-06 18:20

陳冲：沒基本功的基本工資法 不如定最低便當法

2019-11-06 14:17

交通部公告 Uber條款輔導期11月30結束

2019-11-06 12:52

銀行員工好幸福！加薪、生育補助、持股信託還有健身房

2019-11-06 14:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top