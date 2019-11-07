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第一名分析師賺錢術 楊應超：秘訣只有一個

2019-11-07 12:03經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

異康集團及青興資本首席顧問楊應超。圖／楊應超提供
異康集團及青興資本首席顧問楊應超。圖／楊應超提供
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曾獲評選為第一名外資分析師、現為異康集團暨青興資本首席資深顧問的楊應超以40出頭的年紀就退休了，現在可以開心的做自己想做的事，很多人都好奇，他是怎麼做到的，怎麼樣才可以得到財務自由、提早退休，楊應超透露，其實最重要的只有一件事，就是「習慣」，「習慣好了，基本上賺錢很容易，真的很容易」，他強調，要靠工作賺錢，達到「FIRE（Financial Independence Retire Early）」財務自由、提早退休的目標，之後的投資也很簡單，就是買股票及債券，不用挑股，只要買美國ETF就可以了。

楊應超在2008年達到財務自由後首度從投資銀行退休，2016年巴克萊銀行退出亞洲業務時，第二次從投資銀行退休，退休後的3年間，他用分析師的精神，真的研究出一套很可靠的計算方法，可以算出來如何提早退休，達到FIRE的目標，他說，這一個計算法則是經過很多財務專家、會計師、理財專家真的驗證過的，很有效，很精準，很可靠的計算方法，就是所謂的4%法則。

楊應超指出，FIRE這個運動在美國這3~5年是非常流行的一個運動，Financial Independence是財務自由，Retire Early就是提早退休，雖然是說提早退休，但比較注重的是財務自由，因為財務自由之後才能做自己想做的事情，不是說退休之後在家什麼事都不做，而是要做自己想做的事情，這才是真的人生目標。

他說，每個人基本上從25~65歲，大學畢業之後，40年是人生最菁華的40年，通常大家都是上班到65歲退休領退休金，FIRE概念就是，如果人生最菁華40年，全部奉獻給公司有點可惜，為什麼不早點錢存夠做自己想做的事情 ，而且做自己想做的事情搞不好還會賺更多錢。

楊應超舉例，大家常問說郭台銘那時候退休？或者去選總統？「我一直講說，他會做到最後一天，就跟王永慶一樣，這些人不多，那也很恭喜他們找到一個真的喜歡做的事情，順便賺點錢。」但大部分的人是被工作綁住，不得不上班養家，FIRE運動就是讓大家存到一筆錢做自己想做的事，也就是財務獨立的一個概念。

財務自由這件事情，很多人第一個問題就是要存到多少錢才能退休，楊應超表示，很多雜誌就隨便扔一個數字出來，有點不太負責，因為每個人的花費不一樣，不可能隨便扔一個數字，所以在退休的三年時間就花了分析師的精神，真的去研究一套很可靠的計算方法，叫做4%法則，也就是說錢存到夠多，裡面的4%可以付一年的費用，就達到退休目標，4%的錢能過活，就有資格退休了。

楊應超表示，基本上存到每年花費的25倍就是4%法則，所以首先要知道每年要花多少錢，要做預算，假設每年花100萬元，25倍就是2,500萬元，就可以退休了，這些錢指的是日常開銷所需要的金額，不是說突然想買一部車，如果算的更精準的話可以設立不同的基金，例如可以設一個小基金是買房基金、醫療基金、旅遊基金等。

存到可以退休的錢之後，當然不可能放定存，這筆錢就拿去投資，楊應超說，基本上一半股票、一半債券就沒問題，或者是60%股票、40%債券積極一點也可以；一半股票、一半債券差不多這70、80年的長期報酬率大約是7~8%，拿7%比較保守一點來算，每年賺7%，4%拿來花，3%存回去當做通貨膨脹，這樣即使退休後的購買力也不會消失。

楊應超強調，透過4%法則存到退休金，用實際數字來算，基本上70%的機會是花一輩子沒問題，如果比較衰的遇到股市大跌、金融風暴等，再怎麼衰，也可以花29年，所以65歲退休加上29年，可以花很久；更保守的話就是用3%法則，就是存每年花費的33倍，存到這個錢就不用擔心，就安全的退休。

他以自己為例說明，退休時也怕萬一這錢沒存夠，所以真的花很多次算，算到一個自己覺的可以了，才真的就不做事了，楊應超說，他以3%法則來存；至於要多久才存的到，也有一個存錢表，假設可以存薪水50%，每年賺的錢花一半存一半，17年就搞定了，存愈多當然就愈快退休，例如存40%就是22年，20%就是37年，大部分人都是20%，約是60多歲退休。

楊應超最近出了一本書，財務自由的人生，他說，原本想寫的勵志書，因為想寫一些建議給年輕人，上班什麼這些習慣，後來發現大家對賺錢比較有興趣，財務自由，也不是壞事，只要習慣做好，賺錢是很容易的事情，打比方說，有點像開跑車，跑車不管怎麼樣多快、多漂亮，沒有油是跑不動的，所以想讓大家先把油加好才跑的快。

楊應超表示，在書中就說明了兩個問題，一個是多久可以退休?一個是存多少錢?至於投資股票及債券要怎麼選?楊應超語出驚人的說，不要挑股，因為挑股很難，建議大家不要挑股，就只要買美國的ETF就好，很簡單，只有3種，「我現在都這樣放，什麼都不要煩，也不用挑股也不用做功課，就放在那裡就好，就等於買美國股票」。

債券也是買ETF，不過，債券較多，就要自己去挑選安全重要，股票目的是賺錢，債券目的是保本，保本就是不需要賺錢但風險要夠低，如果買公司債就要買A評等以上，但A評等以上利息低，重點是安全，公司不能倒，債券就是定存，長期定存，選不同公司，不同評等。

楊應超表示，除了教大家怎麼挑股票，怎麼找工作之外，最重要的是教大家要養成習慣，做事的習慣、成功的習慣，「習慣好了，基本上賺錢很容易，真的很容易」，他強調，賺錢要靠工作賺錢，不能靠投資賺錢，方法是投資不需要理財，是錢放那兒就好，挑股太難了，把時間花在公司裡好好上班，加薪、升職，「就像我這樣子賺這個錢比較實在一點」，存到錢退休，錢再拿來投資，而不是把時間拿去炒股票，找好工作，像台積電、鴻海，薪水也不少，這樣存的才快。

楊應超透露，會想寫書，是想把一身的武功秘笈傳給小孩、給大家，因為都是靠自己努力的，被騙很多次，希望把經驗傳承下去；有句話說：「佛祖講的學生準備好了，老師才會來，我寫那麼多東西，你沒有準備好還是聽不懂，希望大家準備好。」

退休金債券

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