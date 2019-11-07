亞太電信5G加速器 打造5G國際生態鏈
亞太電信積極發展第五代行動通訊（5G），今（7）日前往曼谷，與泰國最大的電信集團True Corporation設立的創業生態圈中心「True Digital Park」共同簽屬合作備忘錄，盼發揮資通訊產業優勢，結合台泰前瞻科技應用，打造5G國際生態鏈。
亞太電自去年起與經濟部合作推動「亞太電信5G創育加速器」計畫，結合政府、企業、新創團隊與國際合作夥伴，共同扶植5G創新應用服務的發展。第二期計畫於今年第4季展開。
亞太電團隊前往曼谷，與泰國最大的電信集團True Corporation設立的創業生態圈中心「True Digital Park」共同簽屬合作備忘錄，打造5G國際生態鏈。今日同步舉辦5G加速器第二期國際徵案計畫說明會，邀請當地優秀新創公司，分享台泰5G產業趨勢。
亞太電自2018年成立5G加速器，攜手多組新創團隊，透過亞太電提供5G資源，成功將創意轉化為商品，搶先掌握5G商機。看準東南亞數位經濟發展潛力，亞太電信繼去年前往印尼、新加坡，率領團隊參與e27 Academy全球創業家大會，與e27 科技新創媒體簽署合作備忘錄，參加Echelon新創大展外，今年再度南向，與泰國與「True Digital Park」進行戰略合作。
「True Digital Park」是泰國電信True Corporation所成立之東南亞最大創業生態圈系統單位，目的希望成為東南亞區域的數位創新中心，推動新創發展。
亞太電信透過台泰交流，引導兩方新創團隊及企業，進行跨領域平台合作，協助團隊鏈結更多國際資源及海外商務合作機會，以期激盪更多創新火花，催化新創產業投資及衍生商機，加速5G生態系發展。
「亞太電信5G加速器」第二期招募以ICT、IOT、AI、Cloud、Big data等5G通訊創新應用服務研發為主題，明年初進行培訓計畫，明年中安排Demo Day提供入選團隊向潛在投資者及合作夥伴展演最新應用，計畫結束後3個月內，亞太電信將從中挑選傑出隊伍，未來將有機會獲得與亞太電信及投資夥伴商業合作機會。
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