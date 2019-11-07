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阿里平頭哥含光800單晶片測試獲佳績

2019-11-07 11:25聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

阿里巴巴自主研發的「平頭哥」AI晶片傳出捷報，MLPerf基準聯盟今（7）日公布首輪AI（人工智能）推理基準測試結果，平頭哥的AI晶片含光800在Resnet50基準測試中獲得單晶片性能第一。

澎湃新聞網報導，MLPerf是包括Google、Intel、百度、NVIDIA等多家業界領導廠商與學界，針對將AI性能的量化所開發的測試基準，將多項業界常用的AI模型訓練作為基礎，越快完成訓練也意味著有更好的AI效能。

MLPerf 推理基準測試設有五個基準，每個對應四種場景，重點面向圖像分類、對像檢測和機器翻譯等常見機器學習任務。測試者可以選擇提交任何基準及相應場景的結果。

據阿里巴巴方面披露的信息，含光800參加適用於圖像分類任務的Resnet50 v1.5基準測試，在離線模式（Offline mode）、服務模式（Server mode）、多路模式（Multi stream mode）和單路模式（Single stream mode）四個場景都取得了單晶片第一的成績。

離線模式測試的是晶片推理的最大吞吐量，最能考驗晶片的計算、存儲、通信等基本功。據阿里介紹，含光800的成績為69306.60 IPS，單晶片性能是谷歌TPU v3的8.5倍、Nvidia T4的12倍。

今年9月問世的含光800，是阿里巴巴第一款正式流片的AI晶片，基於台積電12奈米工藝生產，其性能突破得益於軟硬件的協同設計：採用平頭哥自研架構，有效降低內存訪問延時；集成達摩院的創新算法，深度優化CNN及視覺類算法，大幅提升視覺計算效率。

含光800主要用於雲端視覺場景，現已大規模應用於阿里巴巴集團內多個場景，如視頻圖像識別/分類/搜索、城市大腦等，未來還可應用於醫療影像、自動駕駛等領域。今後，含光800的算力將通過阿里雲對外輸出。

阿里巴巴自主研發的「平頭哥」AI晶片含光800在Resnet50基準測試中獲得單...
阿里巴巴自主研發的「平頭哥」AI晶片含光800在Resnet50基準測試中獲得單晶片性能第一。照片／文匯網
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