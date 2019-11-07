蘋果更新隱私權網頁 3大原則保障用戶

2019-11-07 01:04 中央社 台北6日電



蘋果公司（Apple）今天更新隱私權網頁，說明今年推出有關隱私保護和安全性的新功能，並注重減少從用戶蒐集的資訊、盡量在裝置處理數據、讓蒐集數據過程透明化3大原則。

蘋果在新版隱私權網頁指出，隱私是基本人權，也是蘋果的核心價值之一。無論用戶要分享何種體驗、分享給誰，決定權都在於用戶。因此蘋果在設計每項產品時，都要為用戶的隱私提供保障，並讓用戶掌控自身資訊。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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事實上，蘋果向來對隱私保護採取幾個一貫原則。第一，盡量減少從用戶蒐集到的資訊；第二，盡量在設備或裝置端進行數據處理，減少透過蘋果處理數據的機會；第三，如果一定要蒐集數據，也會讓過程透明，例如讓用戶了解為何要蒐集這些數據。

舉例來說，在iOS 13內，用戶可以選擇僅限一次或每次使用APP時都授權APP存取位置的權限。如果某個APP在背景使用用戶的位置資訊時，用戶會收到通知，讓用戶可以自行決定是否更新這項權限。

當用戶使用今年推出的「使用Apple登入」功能時，網站或APP最多只能詢問姓名和電子郵件地址，而且蘋果不會追蹤或記錄用戶的描述檔。

在這次隱私權網頁更新中，蘋果針對主要功能和服務都加強了隱私保護。例如某些網站允許數百家不同的數據蒐集公司追蹤用戶活動、建立用戶的描述檔，並且在用戶瀏覽網頁時發送廣告；現在，Safari預設開啟的「智能防追蹤」功能運用裝置上的機器學習技術，能幫助用戶阻擋這些追蹤者。

針對常用的「照片」APP，「回憶」和「分享建議」功能會使用裝置本身的智慧功能去分析照片，並依照不同面孔、地點等資訊加以整理，所有過程都在用戶的裝置上進行，蘋果無法得知相簿有哪些人物或事物。而「共享控制」功能可以讓用戶與好友或APP分享照片時，自行決定是否包含照片位置、編輯紀錄和景深資料。

在Siri語音助理中，隱私保護也受到重視。例如對Siri提出語音要求在Safari內搜尋時，仍需要來自蘋果伺服器的即時資料。當蘋果必須傳送資訊到某個伺服器時，會使用一組隨機識別碼來保護用戶隱私，不會關聯到用戶的Apple ID。

隨機識別碼還應用在Apple地圖，使用「地圖」APP不用登入，而且使用時收集的資料如搜尋字詞、導航路線及交通資訊等，都與隨機識別碼關聯。

此外，當用戶把信用卡或金融卡加入Apple Pay時，實際卡號不會儲存在裝置或蘋果伺服器上，因此蘋果無法追蹤購買內容，也無法建立購買紀錄發送廣告。

總結來說，蘋果希望盡量減少資料傳送來提供相關服務，並透過裝置上的智慧功能創造個人化的使用體驗，不必依賴蘋果伺服器分析個人資訊。即使在資料必須傳送到蘋果伺服器的情況下，也能隱藏用戶的個人身分，有時會採用隨機識別碼，讓傳送的資料不會與用戶的Apple ID產生關聯，藉此保護用戶隱私。