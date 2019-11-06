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茂達10月營收4.2億元 第4季表現可望淡季不淡

2019-11-06 21:25經濟日報 記者鐘惠玲／即時報導

IC設計廠商茂達近期電源管理IC與風扇馬達驅動IC訂單的需求都頗為強勁，公布10月合併營收為4.2億元，達近13個月高點，月增3.2％，累計前10月合併營收為36.89億元，年減9.4％，衰退幅度有所收斂。法人估計，該公司第4季表現可望呈現淡季不淡，有機會與第3季持平或小幅成長。

茂達的電源管理IC業務，在既有PC項目有新平台應用帶來的商機，同時也積極擴展非PC應用，而其風扇驅動IC的NB應用市占率也持續成長，並擴展白色家電等新應用。外界並關注該公司切入熱門的光學感測IC領域，相關產品已開始送樣。

營收電源管理

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