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原相10月合併營收6.37億元 續創歷史新高

2019-11-06 21:20經濟日報 記者鐘惠玲／即時報導

影像感測IC廠商原相（3227）公布10月業績，連三個月創歷史新高，單月營收已連八個月成長。

原相第3季業績站上歷史高峰，10月表現續旺，單月合併營收為6.37億元，月增1％，累計前10月合併營收為47.73億元，年增1.1％。

原相將於7日舉行線上法說會，預期除了公布第3季財報，也會釋出對於第4季的營運展望。

原相營收

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