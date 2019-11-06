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英業達10月營收月增6.6% 創歷年同期新高

2019-11-06 20:49經濟日報 記者吳凱中／即時報導

英業達（2356）受惠筆電出貨優於預期，帶動10月營收走強，較上個月成長6.6%，不僅是今年單月新高，也為歷年同期新高紀錄。展望第4季，英業達一改先前預測，從原先看衰本季營收弱於第3季，改成有望持平。

英業達今（6）日公佈10月營收481.76億元，月增6.6%、年增4.3%，不僅為今年單月新高，也是歷年同期新高紀錄，累計今年前10個月營收為4,195.5億元，年增0.1%。

英業達10月筆電出貨170萬台，維持上個月出貨量，表現優於預期。英業達指出，主要受惠於中美關稅提前拉貨。

美國政府將於12月針對智慧手機、筆電等展開新一波加徵關稅，由於時值歐美聖誕旺季，包含英業達等台系代工廠皆希望趕在11月前出貨，避免關稅生效，增加營運額外負擔。

展望第四季，英業達釋出最新看法，認為本季營收將與第3季持平，主要受惠於關稅戰提前拉貨，此外，智慧裝置與伺服器也較原先預期好。

英業達原先預估，第4季伺服器、智慧裝置出貨將減弱，加上NB、智慧裝置受轉移產能影響，對本季營運不樂觀。預估第4季較第3季營收季減5~10%。

英業達營收

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