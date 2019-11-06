英業達10月營收月增6.6% 創歷年同期新高

2019-11-06 20:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ／即時報導



英業達（2356）受惠筆電出貨優於預期，帶動10月營收走強，較上個月成長6.6%，不僅是今年單月新高，也為歷年同期新高紀錄。展望第4季，英業達一改先前預測，從原先看衰本季營收弱於第3季，改成有望持平。

英業達今（6）日公佈10月營收481.76億元，月增6.6%、年增4.3%，不僅為今年單月新高，也是歷年同期新高紀錄，累計今年前10個月營收為4,195.5億元，年增0.1%。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

英業達10月筆電出貨170萬台，維持上個月出貨量，表現優於預期。英業達指出，主要受惠於中美關稅提前拉貨。

美國政府將於12月針對智慧手機、筆電等展開新一波加徵關稅，由於時值歐美聖誕旺季，包含英業達等台系代工廠皆希望趕在11月前出貨，避免關稅生效，增加營運額外負擔。

展望第四季，英業達釋出最新看法，認為本季營收將與第3季持平，主要受惠於關稅戰提前拉貨，此外，智慧裝置與伺服器也較原先預期好。

英業達原先預估，第4季伺服器、智慧裝置出貨將減弱，加上NB、智慧裝置受轉移產能影響，對本季營運不樂觀。預估第4季較第3季營收季減5~10%。