廣達將取得泰國廠房土地 為擴產作準備
2019-11-06 19:04
經濟日報 記者蕭君暉
／即時報導
廣達今（6）日公告，以泰銖5.17億元 (約新台幣約5.2億元)取得泰國廠的土地與廠房，其中土地面積約為16萬平方公尺，約4.8萬坪，建物面積約為3.4萬平方公尺，約1萬坪，顯示美中貿易戰雖然趨緩，但是廣達前進泰國設廠的腳步，並沒有因此停下來。
廣達並未公告，是向哪一家廠商取得土地與廠房。業界人士認為，廣達是收購泰國曼谷附近春武里府的一家老牌組裝廠「世界電子」（WORLD ELECTRIC，THAILAND）土地。世界電子是1988年成立的老牌工廠，負責生產家電及PC組裝，工廠規模約11.5萬平方米土地，是泰國政府推動的東部經濟走廊發展特區。
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廣達將在11月13日舉行法說會，屆時該公司的設廠及產能擴張計劃，可望有更進一步的說明。
廣達近期除了在伺服器出貨表現不錯，布局在人工智慧(AI)也持續開花結果，市場傳出，該公司與Google攜手合作開發的自駕車，已經具體顯現AI在垂直產業的應用，逐步邁向商業運轉，同時，廣達之前就出貨特斯拉的Autopilot ECU車載電腦系統，可以看出，廣達已經為AI商機，布下天羅地網。
廣達資深副總暨雲達總經理楊麒令之前表示，2020年5G將大幅成長，廣達將增加美國及歐洲電信業者客戶，今明兩年伺服器業務持續雙位數成長，目前大型雲端服務商佔廣達伺服器營收達七成以上，但預期二線網路服務商(像是Uber、Twitter等)，以及5G運營業者，未來成長幅度會更大，廣達都有布局，未來大型雲端服務商佔比會降至五成，雲端產業客戶布局會更加分散及完整。
廣達目前伺服器業務約佔合併營收20%至30%，近年積極切入白牌伺服器，布局大型資料中心客戶，含括臉書、微軟、亞馬遜、Google等四大美國CSP業者，在大型資料中心客戶站穩腳步後，開始跨入小型獨角獸企業、電信商等領域，例如共享經濟平台業者，或樂天等電信商。
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