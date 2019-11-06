AirPods Pro熱賣 英業達10月營收優於預期
2019-11-06 19:01
經濟日報 記者蕭君暉
／即時報導
英業達（2356）今（6）日公布2019年10月營收為481.75億元，月增6.56%，年增4.26%，主要是受惠於伺服器與智慧裝置出貨表現不錯，帶動10月營收成長，由於客戶銷售暢旺，使得英業達第4季營運，有機會與第3季持平，優於之前的預估。
英業達2019年前10月營收為4195.5億元，年增0.13%，該公司將在11月12日舉行線上法說會，並公布第3季財報。
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英業達2019年10月筆電出貨量170萬台，與9月出貨量相當，主要是受到關稅影響，提前拉貨，使得10月筆電出貨量與9月相當。推升英業達10月營收成長，主要是伺服器與智慧裝置兩大產品，英業達原預估，第4季營運將較第3季下滑5%至10%，由於客戶端銷售暢旺，預期第4季營運，有機會與第3季持平。
法人表示，英業達是蘋果AirPods Pro主力供應商之一，據調查，包含中國大陸、美國、日本、歐盟等主要國家，目前消費者購買AirPods Pro，發貨日期大約皆延長至2-3周，顯示AirPods Pro銷售供不應求，也推升英業達業績成長。
蘋果AirPods Pro在10月底上市開賣，據蘋果中國官網顯示，目前消費者購買AirPods Pro，發貨日期延長至2-3周。由於中國大陸是僅次於美國的蘋果重點市場，發貨日期延長被視為該款商品銷售供不應求。
另外，英業達也是伺服器主力供應商之一，隨著全球雲端資料中心持續建置，將帶動英業達伺服器出貨量跟著持續成長。
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