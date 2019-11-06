Yahoo奇摩揭曉雙11主活動 推iPhone 11 Pro三折起
2019-11-06 17:47
經濟日報 記者蔡銘仁
／即時報導
雙11購物節進入倒數計時，包括網路家庭（8044）、創業家兄弟（8477）、Yahoo奇摩等電商，暖慶業績相繼告捷，近期端出雙11主活動促銷「牛肉」，目標進一步拉抬買氣，11月業績有撐。資策會MIC產業分析師張筱祺認為，今年業者端看重雙11並加重投入資源，消費者也產生預期心理，供需雙方都對雙11有所準備，而刺激雙11到來前買氣跟氛圍湧現。
Yahoo受惠科技助攻及內容加持，暖慶期間超級商城和購物中心，整體流量成長近三倍、訂單量增兩倍，今（6）日揭曉正慶活動內容。雙11當天到13日，Yahoo購物中心將祭出上億紅包，以及明星夯品三折起、刮刮樂「虎來寶」括200萬最大獎等優惠，刷Yahoo聯名卡最高18%回饋；超級商城則有千店三折起、跨店滿減現折兩萬、99免運專區等；藉雙平台進攻雙11商機。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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Yahoo今年大量運用人工智慧（AI）技術，助攻雙11檔期，藉AI智能行銷打造智能圖像、智能文案、智能選品等功能，未來將提供「找靈感」穿搭推薦功能。Yahoo購物事業群副總裁蔡伯璟表示，今年雙11 AI全方位助攻，從個人化內容、選品到物流中心啟用等，為雙11購物高峰奠定良好基礎，將持續發揮結合媒體、科技與電商的綜效優勢，整合資源並打通會員體系。
除了線上祭出優惠，Yahoo同時宣布「Yahoo奇摩雙11快閃店」，將在11月9日及10日兩天，於信義區香堤大道登場。Yahoo表示，活動結合網紅、直播與闖關遊戲等，並規劃分享直播抽200元購物金拿品牌好禮等優惠。
網家日前帶來雙11暖慶好消息，旗下PChome 24h購物雙11暖身首波活動，打造十二大主題商品會場，推出全站逾500萬種商品下殺一折起等優惠，活動首日PChome 24h行動端業績相較去年，出現55%大幅成長。網家今年以「ONE PChome」策略，號召旗下所有平台衝刺雙11，挑戰業績翻倍成長。
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