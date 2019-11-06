親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

太陽花國賠案：結論不符期待 判決書就不重要？

別花太多錢在汽車上！ 專家曝慘痛教訓：讓你痛苦好幾年

Yahoo奇摩揭曉雙11主活動 推iPhone 11 Pro三折起

2019-11-06 17:47經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

雙11購物節進入倒數計時，包括網路家庭（8044）、創業家兄弟（8477）、Yahoo奇摩等電商，暖慶業績相繼告捷，近期端出雙11主活動促銷「牛肉」，目標進一步拉抬買氣，11月業績有撐。資策會MIC產業分析師張筱祺認為，今年業者端看重雙11並加重投入資源，消費者也產生預期心理，供需雙方都對雙11有所準備，而刺激雙11到來前買氣跟氛圍湧現。

Yahoo受惠科技助攻及內容加持，暖慶期間超級商城和購物中心，整體流量成長近三倍、訂單量增兩倍，今（6）日揭曉正慶活動內容。雙11當天到13日，Yahoo購物中心將祭出上億紅包，以及明星夯品三折起、刮刮樂「虎來寶」括200萬最大獎等優惠，刷Yahoo聯名卡最高18%回饋；超級商城則有千店三折起、跨店滿減現折兩萬、99免運專區等；藉雙平台進攻雙11商機。

Yahoo今年大量運用人工智慧（AI）技術，助攻雙11檔期，藉AI智能行銷打造智能圖像、智能文案、智能選品等功能，未來將提供「找靈感」穿搭推薦功能。Yahoo購物事業群副總裁蔡伯璟表示，今年雙11 AI全方位助攻，從個人化內容、選品到物流中心啟用等，為雙11購物高峰奠定良好基礎，將持續發揮結合媒體、科技與電商的綜效優勢，整合資源並打通會員體系。

除了線上祭出優惠，Yahoo同時宣布「Yahoo奇摩雙11快閃店」，將在11月9日及10日兩天，於信義區香堤大道登場。Yahoo表示，活動結合網紅、直播與闖關遊戲等，並規劃分享直播抽200元購物金拿品牌好禮等優惠。

網家日前帶來雙11暖慶好消息，旗下PChome 24h購物雙11暖身首波活動，打造十二大主題商品會場，推出全站逾500萬種商品下殺一折起等優惠，活動首日PChome 24h行動端業績相較去年，出現55%大幅成長。網家今年以「ONE PChome」策略，號召旗下所有平台衝刺雙11，挑戰業績翻倍成長。

透過科技助攻與內容加持，Yahoo奇摩將為消費者帶來「購物智上」的全新消費體驗。...
透過科技助攻與內容加持，Yahoo奇摩將為消費者帶來「購物智上」的全新消費體驗。圖／Yahoo提供
分享
Yahoo奇摩購物中心及Yahoo奇摩超級商城雙11購物節正慶再推明星夯品下殺3...
Yahoo奇摩購物中心及Yahoo奇摩超級商城雙11購物節正慶再推明星夯品下殺3折起。圖／Yahoo提供
分享
「Yahoo奇摩雙11快閃店」11月9日及10日在信義區香堤大道北段熱鬧登場，邀...
「Yahoo奇摩雙11快閃店」11月9日及10日在信義區香堤大道北段熱鬧登場，邀請民眾同樂玩遊戲、拿好康、將iPhone帶回家。圖／Yahoo提供
分享

YahooPChome

相關新聞

台積電要不要去美國設廠？張忠謀一句話 藏著劉德音「不能說的煩惱」

2019-11-06 13:54

中科建置第一套智慧防減災系統 為園區廠商把關

2019-11-06 12:16

為高科技廠防、減災 中科首建3智慧監測系統

2019-11-06 11:12

台積電在「美中貿戰」刀光劍影中 能否擋住政治施壓？

2019-11-06 10:57

台積電第4季資本支出估創新高 三星同登峰

2019-11-06 09:59

鴻海登陸參展 秀半導體實力

2019-11-06 00:37

台積電好威 市值突破8兆元

2019-11-06 00:37

台積供貨華為 打亂三星CPU盤算

2019-11-06 00:36

大立光產能有限 將專攻高階產品

2019-11-06 00:34

宏碁攜諾華 攻AI醫療應用

2019-11-06 00:28

中華電搶客 打VTuber牌

2019-11-06 00:27

宏碁拚國際化 善用兩優勢

2019-11-06 00:27

浩鑫將入主暄達 跨足長照

2019-11-06 00:27

中華電推絕配方案 黏住寬頻用戶

2019-11-06 00:26

彭博：台積電陷美中「夾心餅乾」

2019-11-05 23:54

專利申請 半導體奪冠、AI緊追

2019-11-05 23:38

數位通訊專利 兵家必爭

2019-11-05 23:31

台積電Logo上的黑點代表什麼？網友「神回覆」笑翻

2019-11-05 15:30

網家先暖身 筆電業績狂增70%

2019-11-05 14:39

明年智慧表銷售點火 將占穿戴式市場44%

2019-11-05 14:39

明年智慧表銷售點火 將占穿戴式市場44%

2019-11-05 14:39

鴻海集團中國進口博覽會參展 秀半導體實力

2019-11-05 14:17
看更多

熱門文章

六福皇宮原址新房客敲定！JR東日本大飯店2021年迎賓

2019-11-06 12:44

網友欽羨「世界唯一」星宇手機殼 釣出K董張國煒親回應

2019-11-06 12:25

緋聞「掰」了台企銀總經理 誰最有機會來接？

2019-11-05 22:52

別花太多錢在汽車上！專家曝慘痛教訓：讓你痛苦好幾年

2019-11-06 17:10

台化、南亞 下修Q4營收展望

2019-11-06 00:42

經部：RCEP將衝擊我3成貿易額

2019-11-06 00:24

名家觀點／過去養房到老 未來以房養老

2019-11-06 00:56

台積供貨華為 打亂三星CPU盤算

2019-11-06 00:36

中華電推絕配方案 黏住寬頻用戶

2019-11-06 00:26

陸企來台發行「寶島債」 金管會正面看待

2019-11-05 20:12

彭博：台積電陷美中「夾心餅乾」

2019-11-05 23:54

數位帳戶夯 挑戰300萬戶

2019-11-05 23:04

人民幣升破7 台幣飛躍30.4元

2019-11-05 23:53

施建安掌台企銀績效讚 困緋聞常董會沒開完就走人

2019-11-05 22:43

台糖暫緩太陽光電招標

2019-11-06 00:26

陳冲：沒做好基本工 最低工資法只是最低便當法

2019-11-06 11:51

鴻海登陸參展 秀半導體實力

2019-11-06 00:37

外資瘋狗浪？熱錢連二月狂灌2200億元 10月創21月新高

2019-11-05 20:10

六福皇宮原址重點燈 傳租金比過去「合理」

2019-11-06 14:21

半夜衝進屠宰場抓逃稅！ 來看那些年課過的萬萬稅

2019-11-06 13:18

宏碁攜諾華 攻AI醫療應用

2019-11-06 00:28

台中19家申請無薪假 中美貿易衝擊科技業中市僅准1家

2019-11-06 13:32

台塑四寶 10月業績上揚

2019-11-06 00:41

藍營批南科三期擴編拱手讓高雄？郭國文：在台南基地

2019-11-06 15:36

總座施建安緋聞異動股價挫 台企銀董座黃博怡有話說

2019-11-06 15:24

星展銀、長榮海 推區塊鏈服務

2019-11-05 23:17

聯發科Q3擠下高通 奪陸企最大AP供應商寶座

2019-11-06 15:27

追逐亞洲高收益債？謝金河：小心下一個地雷

2019-11-06 12:15

迎戰純網銀 傳統銀數位帳戶升至282.5萬戶、年增87%

2019-11-05 22:01

大立光產能有限 將專攻高階產品

2019-11-06 00:34

光陽電動機車 米蘭展吸睛

2019-11-06 12:50

台企銀總經理施建安爆緋聞 公司發新聞稿回應

2019-11-05 18:47

浩鑫將入主暄達 跨足長照

2019-11-06 00:27

統一超商攜手愛金卡導入icash Pay 吸引無信用卡族

2019-11-05 20:14

陸26條影響台商回流？經部二周內提因應解決之道

2019-11-06 11:01

中信世界12強派對 嗨翻

2019-11-06 00:20

台積電好威 市值突破8兆元

2019-11-06 00:37

汽車零組件進口關稅調降 朝野有共識

2019-11-06 14:35

台積電第4季資本支出估創新高 三星同登峰

2019-11-06 09:59

數位存款帳戶開戶數衝破280萬戶 台新銀占逾5成

2019-11-05 22:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top