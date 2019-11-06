藍營批南科三期擴編拱手讓高雄？郭國文：在台南基地

2019-11-06 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南即時報導



國民黨立委參選人李武龍今天表示，對於南科三期擴編基地台南地方原本抱滿期待，但現在卻傳出有可能被高雄橋頭超車，他批評民進黨中央根本就是「拉攏高雄、放棄台南」，因為台南是民主聖地，太綠了，因此民進黨中央不擔心台南鄉親「轉向」，為了要重新奪回高雄，才會犧牲台南的權益，全力拉攏高雄。

民進黨立委郭國文則指出，南科擴建之需求一直是南科附近居民，特別是安定區在地鄉親期盼已久的政策推動。他在補選時即列入政見，當選後也安排多次的會勘，也在立法院總質詢時提出當前進度質詢，日前也召開安定鄉親陳情之記者會，這是持續高度關注的政策議題。南科管理局也表示在南科擴建已完成初步評估，政策方向就是朝向在台南基地擴編方向進行。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

南科三期擴編近來成為眾所矚目焦點，李武龍指出，台南鄉親一定要覺醒，展現地方強大的意志，因為民主聖地不代表鄉親不會「起性子」，大家要用選票支持國民黨，支持李武龍，不要讓民進黨中央為了自己的利益考量，放棄台南的發展。

李說，南科台南園區已經飽和，因為目前發展快速，有用地需求，急需辦理擴編，以滿足廠商進駐的需求，原本南科管理局考量地理便利性，規劃在新市區看西農場、安定ＡＢＣ區擇一作為擴編的用地，如今卻傳出民進黨中央主政者有其他考量，可能會將南科三期擴編基地轉移到高雄橋頭。

李武龍強調，台積電五奈米廠、三奈米廠都落腳台南，未來還有可能其他擴廠機會，而企業最注重的就是連結性，三期擴編在台南園區周遭，對台積電是最好的，因為供應鏈都在此，整個上、中、下游綁在一起，對企業發展是最好的，對南科周遭與台南的發展，也是最有幫助的，他呼籲民進黨中央不要為了拉攏高雄而放棄台南發展的機會，更呼籲鄉親要勇敢站出來，表達對南科三期勢在必得的決心，用選票展現台南要發展的意志，不要被民進黨的「顧主權」綁架，用選票表達地方要經濟發展的決心。

郭國文則呼籲李武龍，切勿因一時選舉，就使出撕裂南部鄉親情感的負面選舉奧步。高雄市長一心向北，府內總質詢都由代打上場，亂成一團，早已傷透高雄鄉親的心，何需用在高雄的建設來奪回。郭國文歡迎且期盼李武龍，能秉持韓市長所呼籲的君子之爭，提出優質政見，一起為台南鄉親爭取建設，而非唱衰台南。