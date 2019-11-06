藍營批南科三期擴編拱手讓高雄？郭國文：在台南基地
國民黨立委參選人李武龍今天表示，對於南科三期擴編基地台南地方原本抱滿期待，但現在卻傳出有可能被高雄橋頭超車，他批評民進黨中央根本就是「拉攏高雄、放棄台南」，因為台南是民主聖地，太綠了，因此民進黨中央不擔心台南鄉親「轉向」，為了要重新奪回高雄，才會犧牲台南的權益，全力拉攏高雄。
民進黨立委郭國文則指出，南科擴建之需求一直是南科附近居民，特別是安定區在地鄉親期盼已久的政策推動。他在補選時即列入政見，當選後也安排多次的會勘，也在立法院總質詢時提出當前進度質詢，日前也召開安定鄉親陳情之記者會，這是持續高度關注的政策議題。南科管理局也表示在南科擴建已完成初步評估，政策方向就是朝向在台南基地擴編方向進行。
南科三期擴編近來成為眾所矚目焦點，李武龍指出，台南鄉親一定要覺醒，展現地方強大的意志，因為民主聖地不代表鄉親不會「起性子」，大家要用選票支持國民黨，支持李武龍，不要讓民進黨中央為了自己的利益考量，放棄台南的發展。
李說，南科台南園區已經飽和，因為目前發展快速，有用地需求，急需辦理擴編，以滿足廠商進駐的需求，原本南科管理局考量地理便利性，規劃在新市區看西農場、安定ＡＢＣ區擇一作為擴編的用地，如今卻傳出民進黨中央主政者有其他考量，可能會將南科三期擴編基地轉移到高雄橋頭。
李武龍強調，台積電五奈米廠、三奈米廠都落腳台南，未來還有可能其他擴廠機會，而企業最注重的就是連結性，三期擴編在台南園區周遭，對台積電是最好的，因為供應鏈都在此，整個上、中、下游綁在一起，對企業發展是最好的，對南科周遭與台南的發展，也是最有幫助的，他呼籲民進黨中央不要為了拉攏高雄而放棄台南發展的機會，更呼籲鄉親要勇敢站出來，表達對南科三期勢在必得的決心，用選票展現台南要發展的意志，不要被民進黨的「顧主權」綁架，用選票表達地方要經濟發展的決心。
郭國文則呼籲李武龍，切勿因一時選舉，就使出撕裂南部鄉親情感的負面選舉奧步。高雄市長一心向北，府內總質詢都由代打上場，亂成一團，早已傷透高雄鄉親的心，何需用在高雄的建設來奪回。郭國文歡迎且期盼李武龍，能秉持韓市長所呼籲的君子之爭，提出優質政見，一起為台南鄉親爭取建設，而非唱衰台南。
郭國文日前也邀集南科管理局副局長蘇振綱、 市議員林志展、安定區多位里長 一同召開記者會。強調南科擴建已經關注多時評估多時， 安定地區確實需要南科的帶動。因此，再度要求南科管理局能傾聽地方需求，加緊評估的時程，儘速確定政策方向，勿讓地方傳遞不實消息造成炒地皮問題。
留言