親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

林志玲婚禮倒數12天 親曝婚宴地點選擇原因

澄清南港豪宅案 韓國瑜：我不是拿7200萬元來買房

藍營批南科三期擴編拱手讓高雄？郭國文：在台南基地

2019-11-06 15:36聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

國民黨立委參選人李武龍今天表示，對於南科三期擴編基地台南地方原本抱滿期待，但現在卻傳出有可能被高雄橋頭超車，他批評民進黨中央根本就是「拉攏高雄、放棄台南」，因為台南是民主聖地，太綠了，因此民進黨中央不擔心台南鄉親「轉向」，為了要重新奪回高雄，才會犧牲台南的權益，全力拉攏高雄。

民進黨立委郭國文則指出，南科擴建之需求一直是南科附近居民，特別是安定區在地鄉親期盼已久的政策推動。他在補選時即列入政見，當選後也安排多次的會勘，也在立法院總質詢時提出當前進度質詢，日前也召開安定鄉親陳情之記者會，這是持續高度關注的政策議題。南科管理局也表示在南科擴建已完成初步評估，政策方向就是朝向在台南基地擴編方向進行。

南科三期擴編近來成為眾所矚目焦點，李武龍指出，台南鄉親一定要覺醒，展現地方強大的意志，因為民主聖地不代表鄉親不會「起性子」，大家要用選票支持國民黨，支持李武龍，不要讓民進黨中央為了自己的利益考量，放棄台南的發展。

李說，南科台南園區已經飽和，因為目前發展快速，有用地需求，急需辦理擴編，以滿足廠商進駐的需求，原本南科管理局考量地理便利性，規劃在新市區看西農場、安定ＡＢＣ區擇一作為擴編的用地，如今卻傳出民進黨中央主政者有其他考量，可能會將南科三期擴編基地轉移到高雄橋頭。

李武龍強調，台積電五奈米廠、三奈米廠都落腳台南，未來還有可能其他擴廠機會，而企業最注重的就是連結性，三期擴編在台南園區周遭，對台積電是最好的，因為供應鏈都在此，整個上、中、下游綁在一起，對企業發展是最好的，對南科周遭與台南的發展，也是最有幫助的，他呼籲民進黨中央不要為了拉攏高雄而放棄台南發展的機會，更呼籲鄉親要勇敢站出來，表達對南科三期勢在必得的決心，用選票展現台南要發展的意志，不要被民進黨的「顧主權」綁架，用選票表達地方要經濟發展的決心。

郭國文則呼籲李武龍，切勿因一時選舉，就使出撕裂南部鄉親情感的負面選舉奧步。高雄市長一心向北，府內總質詢都由代打上場，亂成一團，早已傷透高雄鄉親的心，何需用在高雄的建設來奪回。郭國文歡迎且期盼李武龍，能秉持韓市長所呼籲的君子之爭，提出優質政見，一起為台南鄉親爭取建設，而非唱衰台南。

郭國文日前也邀集南科管理局副局長蘇振綱、 市議員林志展、安定區多位里長 一同召開記者會。強調南科擴建已經關注多時評估多時， 安定地區確實需要南科的帶動。因此，再度要求南科管理局能傾聽地方需求，加緊評估的時程，儘速確定政策方向，勿讓地方傳遞不實消息造成炒地皮問題。

國民黨立委參選人李武龍評批南科三期擴編，民進黨中央要「拉攏高雄、放棄台南」。圖／...
國民黨立委參選人李武龍評批南科三期擴編，民進黨中央要「拉攏高雄、放棄台南」。圖／李武龍服務處提供
分享
民進黨立委郭國文針對南科三期擴編召開記者會。圖／郭國文服務處提供
民進黨立委郭國文針對南科三期擴編召開記者會。圖／郭國文服務處提供
分享

民進黨國文台積電南科

相關新聞

台積電要不要去美國設廠？張忠謀一句話 藏著劉德音「不能說的煩惱」

2019-11-06 13:54

中科建置第一套智慧防減災系統 為園區廠商把關

2019-11-06 12:16

為高科技廠防、減災 中科首建3智慧監測系統

2019-11-06 11:12

台積電在「美中貿戰」刀光劍影中 能否擋住政治施壓？

2019-11-06 10:57

台積電第4季資本支出估創新高 三星同登峰

2019-11-06 09:59

鴻海登陸參展 秀半導體實力

2019-11-06 00:37

台積電好威 市值突破8兆元

2019-11-06 00:37

台積供貨華為 打亂三星CPU盤算

2019-11-06 00:36

大立光產能有限 將專攻高階產品

2019-11-06 00:34

宏碁攜諾華 攻AI醫療應用

2019-11-06 00:28

中華電搶客 打VTuber牌

2019-11-06 00:27

宏碁拚國際化 善用兩優勢

2019-11-06 00:27

浩鑫將入主暄達 跨足長照

2019-11-06 00:27

中華電推絕配方案 黏住寬頻用戶

2019-11-06 00:26

彭博：台積電陷美中「夾心餅乾」

2019-11-05 23:54

專利申請 半導體奪冠、AI緊追

2019-11-05 23:38

數位通訊專利 兵家必爭

2019-11-05 23:31

台積電Logo上的黑點代表什麼？網友「神回覆」笑翻

2019-11-05 15:30

網家先暖身 筆電業績狂增70%

2019-11-05 14:39

明年智慧表銷售點火 將占穿戴式市場44%

2019-11-05 14:39

明年智慧表銷售點火 將占穿戴式市場44%

2019-11-05 14:39

鴻海集團中國進口博覽會參展 秀半導體實力

2019-11-05 14:17

日系外資調高環球晶評等 目標價上看450元

2019-11-05 11:46
看更多

熱門文章

網友欽羨「世界唯一」星宇手機殼 釣出K董張國煒親回應

2019-11-06 12:25

六福皇宮原址新房客敲定！JR東日本大飯店2021年迎賓

2019-11-06 12:44

緋聞「掰」了台企銀總經理 誰最有機會來接？

2019-11-05 22:52

台化、南亞 下修Q4營收展望

2019-11-06 00:42

經部：RCEP將衝擊我3成貿易額

2019-11-06 00:24

台積供貨華為 打亂三星CPU盤算

2019-11-06 00:36

名家觀點／過去養房到老 未來以房養老

2019-11-06 00:56

中華電推絕配方案 黏住寬頻用戶

2019-11-06 00:26

陸企來台發行「寶島債」 金管會正面看待

2019-11-05 20:12

彭博：台積電陷美中「夾心餅乾」

2019-11-05 23:54

數位帳戶夯 挑戰300萬戶

2019-11-05 23:04

人民幣升破7 台幣飛躍30.4元

2019-11-05 23:53

施建安掌台企銀績效讚 困緋聞常董會沒開完就走人

2019-11-05 22:43

鴻海登陸參展 秀半導體實力

2019-11-06 00:37

台糖暫緩太陽光電招標

2019-11-06 00:26

陳冲：沒做好基本工 最低工資法只是最低便當法

2019-11-06 11:51

外資瘋狗浪？熱錢連二月狂灌2200億元 10月創21月新高

2019-11-05 20:10

宏碁攜諾華 攻AI醫療應用

2019-11-06 00:28

六福皇宮原址重點燈 傳租金比過去「合理」

2019-11-06 14:21

台中19家申請無薪假 中美貿易衝擊科技業中市僅准1家

2019-11-06 13:32

台塑四寶 10月業績上揚

2019-11-06 00:41

半夜衝進屠宰場抓逃稅！ 來看那些年課過的萬萬稅

2019-11-06 13:18

星展銀、長榮海 推區塊鏈服務

2019-11-05 23:17

迎戰純網銀 傳統銀數位帳戶升至282.5萬戶、年增87%

2019-11-05 22:01

大立光產能有限 將專攻高階產品

2019-11-06 00:34

台企銀總經理施建安爆緋聞 公司發新聞稿回應

2019-11-05 18:47

統一超商攜手愛金卡導入icash Pay 吸引無信用卡族

2019-11-05 20:14

浩鑫將入主暄達 跨足長照

2019-11-06 00:27

陸26條影響台商回流？經部二周內提因應解決之道

2019-11-06 11:01

追逐亞洲高收益債？謝金河：小心下一個地雷

2019-11-06 12:15

中信世界12強派對 嗨翻

2019-11-06 00:20

總座施建安緋聞異動股價挫 台企銀董座黃博怡有話說

2019-11-06 15:24

光陽電動機車 米蘭展吸睛

2019-11-06 12:50

台積電好威 市值突破8兆元

2019-11-06 00:37

台積電第4季資本支出估創新高 三星同登峰

2019-11-06 09:59

藍營批南科三期擴編拱手讓高雄？郭國文：在台南基地

2019-11-06 15:36

聯發科Q3擠下高通 奪陸企最大AP供應商寶座

2019-11-06 15:27

汽車零組件進口關稅調降 朝野有共識

2019-11-06 14:35

數位存款帳戶開戶數衝破280萬戶 台新銀占逾5成

2019-11-05 22:48

專利申請 半導體奪冠、AI緊追

2019-11-05 23:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top