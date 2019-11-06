聯發科Q3擠下高通 奪陸企最大AP供應商寶座
根據DIGITIMES Research分析師翁書婷研究分析，今年第3季陸企製智慧手機所需AP出貨量2.1億顆，季減1.8%，年減9.4%，預估第4季出貨量將年減4.6%；聯發科（2454）第3季出貨量持續成長，擠下高通（Qualcomm），成為陸企最大AP供應商，預估聯發科第4季出貨將連三季呈現年成長。
翁書婷表示，第3季雖是手機應用處理器（Application processor；AP）出貨旺季，但多數大陸手機業者因應中美貿易戰，將備貨時間提前至第2季，且受大陸市場疲軟影響，第3季陸企製智慧型手機所需AP出貨量為2.1億顆（統計不含為三星代工）。
翁書婷指出，第4季正處4G與5G手機需求轉換期，大陸手機業者降低2020年春節假期4G新機出貨量，預估陸企製智慧型手機所需AP出貨量將再年減4.6%。
翁書婷表示，在9月走訪大陸供應鏈進行調查發現，陸企製智慧型手機所需AP在7／8奈米與12奈米製程比重明顯提升，今年第3季7／8奈米比重已從前季10%大幅上升至逾17%，預料第4季為17.7%；12奈米製程AP已取代28奈米，成為出貨主流，第4季比重將持穩。
主要AP供應商方面，聯發科在美中貿易戰中反而受益，華為中低階手機仍多採用聯發科AP；小米手機採用聯發科AP比重低，聯發科較不受小米於大陸市佔衰退影響，且傳音智慧型手機出貨量正高速成長，聯發科今年第3季不論與前季相較或與去年同期相較，出貨都持續成長。
聯發科在第3季擠下高通，成為陸企最大AP供應商，預估聯發科第4季出貨將連3季呈現年成長；高通在產品技術上仍保有競爭優勢，但客戶組合深受美中貿易戰影響，且大陸智慧型手機市場低迷，其第3季AP出貨量年減18%，第4季恐再年減15.6%。
高通持續強化中階產品布局，S600／S700系列規格接近S800系列，又採用11／10奈米以上先進製程，除獲小米大量採用外，Oppo採用比重也顯著提升，預估佔高通今年第4季出貨過半比重。
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