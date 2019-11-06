中科建置第一套智慧防減災系統 為園區廠商把關
打造安心投資環境，中科管理局長許茂新今（6）日表示，中科管理局與財團法人國家實驗研究院合作，今年度已完成「智慧防災水情系統」及「結構安全監測系統及現地型地震預警系統」建置，可達到地震預警、結構物安全診斷、氣象監測、水情預判與淹水風險評估等功能，為園區廠商把關。
台灣地區地震、颱洪等天然災害較為頻繁，根據統計，每年約有近100個規模4以上的有感地震，每年約遭受3至5個颱風侵襲，中科透過智慧化監控可有效達到防減災的效能。
許茂新表示，這項系統可主動推播水情示警訊息及防減災決策建議，亦可提升中科園區在複合型災害(地震、水災)的預警、緊急應變與災後迅速復原的機能。
「智慧防災水情系統」是在中科虎尾園區、中興園區及二林園區佈建災害物聯網，整合園區環境感測器(包括雨量計、水位計、影像監測器等)進行全時監控，蒐集環境監測數據至虛實整合系統，再搭配機器學習技術與AI人工智慧，即時掌握園區的水情資訊、近未來水情預判與淹水風險評估。
今年度更完成LINE水情機器人及利用無人機進行智慧巡檢，LINE機器人可在園區發生水情異常警戒或發布天氣警特報時，即時推播水情示警訊息，及主動式防減災的決策建議給園區廠商及應變決策者，加強資訊傳遞的效率。
當颱洪災害發生時，可及時應用無人機進行智慧巡檢，根據事前規劃的航線飛行，回傳照片直接以人工智慧建立的影像辨識系統進行異常偵測，可迅速掌握災害情資，以利儘速派員檢查與修復。
另一方面，為提升園區地震災害預警與緊急應變效能，中科管理局也建置「結構安全監測系統及現地型地震預警系統」，在所轄五大園區各建置一處現地型地震預警系統。
這套預警系統，主要利用地震P波與S波的速度差，透過及早偵測首先達到的P波進行判識，在破壞性高的S震波到達前的很短時間內發出預警訊息，以爭取時間進行地震應變。
另在管理局辦公大樓建置結構監測系統，於地震發生後可快速提供結構物健康診斷與安全評估，以利判斷人員是否需撤離或可繼續安全辦公的參考。
目前，中科園區已引進超過200家國內外高科技廠商，包含台積電、友達光電、台灣美光記憶體、華邦電子等旗艦大廠，2018年中科園區營業額7,248.82億元，創歷史新高，今年營業額預估將突破7,600億元。
許茂新強調，中科管理局建置的智慧防減災系統，建構安全、安心的投資環境，為提升國際競爭力打好根基，以吸引國內外廠商投資，共同創造第二代科學園區的新輝煌時代。
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