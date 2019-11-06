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Gartner：明年穿戴式裝置終端使用者支出估達520億美元

2019-11-06 11:32經濟日報 記者王皓正／即時報導

國際研究暨顧問機構Gartner預測，2019年終端使用者在穿戴式裝置的消費金額將近410億美元，而2020年可望達到520億美元，較2019年成長27%。2020年智慧手表為終端使用者支出最多的項目，拿下44%市占，而智慧服飾市場成長最為顯著，較2019年提升52%。

Gartner資深研究總監Ranjit Atwal表示：「越來越多使用者捨棄智慧腕帶，轉而加入智慧手表的行列。智慧手表類別雖有Apple Watch和三星Galaxy Watch等領導品牌採高定價策略，但也有小米華為等較平價的產品平衡市場價格。Gartner預期2020到2021年間，智慧手表平均售價將下滑4.5%。」

就出貨量而言，2020年時智慧手表和耳戴式裝置將居領導位置，Gartner預測2020年時智慧手表出貨量為8,600萬支，而耳戴式裝置則將近7,000萬副。

耳戴式裝置市場競爭依舊激烈，領導廠商包括蘋果（AirPods）、三星（Galaxy Buds）、小米（AirDots）、Bose（SoundSport）和新進市場的亞馬遜Amazon）。

Nuheara、微軟和Starkey等品牌所推出的產品也相當具吸引力，帶動市場對聽覺體驗強化和非處方（over-the-counter）聽覺擴增裝置的需求提升。

Gartner三星小米微軟華為亞馬遜AmazonApple

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