為高科技廠防、減災 中科首建3智慧監測系統

2019-11-06 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／即時報導



中科園區有包含台積電在內的200家國內外高科技廠商，管理局局長許茂新上午指出，為打造安心的投資環境，已完成建置「智慧防災水情系統」及「結構安全監測系統及現地型地震預警系統」，這也是國內科學園區首次建置這樣的智慧防災監測系統，可達到地震預警、結構物安全診斷、氣象監測、水情預判與淹水風險評估的功能，為園區廠商把關。

他指出，台灣每年約有近100個規模4以上的有感地震，每年約遭受3至5個颱風侵襲，透過智慧化監控可有效達到防減災的效能，該項系統可主動推播水情示警訊息及防減災決策建議，提升中科園區在複合型災害（地震、水災）之預警、緊急應變與災後迅速復原之機能。

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智慧防災水情系統是在中科虎尾、中興及二林園區布建災害物聯網，整合園區環境感測器(包括雨量計、水位計、影像監測器等)進行全時監控，蒐集環境監測數據至虛實整合系統，再搭配機器學習技術與AI人工智慧，即時掌握園區的水情資訊、近未來水情預判與淹水風險評估。

另外，中科亦完成「LINE水情機器人」利用無人機進行智慧巡檢，當颱洪災害發生時，可及時應用無人機進行智慧巡檢，根據事前規劃的航線飛行，回傳照片直接以人工智慧建立的影像辨識系統進行異常偵測，並即時推播水情示警訊息及主動式防減災的決策建議給園區廠商和應變決策者，加強資訊傳遞的效率。

中科管理局也建置「結構安全監測系統及現地型地震預警系統」在中科所轄五大園區各建置一處現地型地震預警系統，利用地震P波與S波的速度差，透過及早偵測首先達到的P波進行判識，在破壞性高的S震波到達前的很短時間內發出預警訊息，以爭取時間進行地震應變。