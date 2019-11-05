浩鑫進軍醫療領域 取得暄達醫學科技股權

2019-11-05 19:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ／即時報導



浩鑫今（5）日召開董事會，為擴大營運規模、強化經營體質、提升經營績效，決議在4.65億元額度內，分階段取得暄達醫學科技股份有限公司股權。第一階段先透過取得永肇創業投資股份有限公司股權，以間接取得暄達公司70%股權，其餘授權董事長於適當時機辦理。雙方公司將藉此進行異業結盟及強化策略合作，共同攜手將科技服務能力延伸至長照及醫療相關領域。

浩鑫目前主要業務為迷你電腦、筆記型電腦研發製造，業已於美國、德國及日本等地區設立銷售子公司，近年來更跨入人臉辨識解決方案、物聯網相關應用方案研發及智慧長照管理系統暨設備整合領域。

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暄達公司主要業務為交替式壓力氣墊床及負壓傷口治療機等醫療相關產品研發、製造及銷售，其產品已分別經美國食品藥品監督管理局(FDA)及歐盟ISO認證通過，主要客戶遍及歐洲、北美等地區之醫療產業客戶。

經本次策略聯盟後，浩鑫可望藉由暄達公司原於醫療器材銷售領域之卓越表現，將其業務深入美國及歐洲等地區醫療市場，亦得以加速拓展雙方全球市場範疇。

雙方將有效整合彼此之資源及優勢，運用科技力以提升對長照及醫療患者服務的廣度與深度、減輕醫護人力資源負擔，將可有效提升集團整體績效表現及股東權益，共同為雙方現有客戶、員工及股東帶來正面之效益。