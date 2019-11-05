施耐德電機 成ISA全球網路安全聯盟創始成員

2019-11-05 19:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／即時報導



能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機Schneider Electric，以首位創始成員的身分加入國際自動化協會 (ISA)所成立的全球網路安全聯盟，成為參與制定全球網路安全規範的標竿企業，在原有的基礎上，更進一步保障客戶的資訊安全。

施耐德電機明瞭資訊安全的重要性，主動與ISA接洽，表達其對資安的重視與關心，期望在國際網路安全貢獻心力。為積極應對近年來不斷增長、變化的網路威脅，國際自動化協會遂成立了全球網絡安全聯盟，成員包括終端客戶公司、技術及系統供應商、IT基礎架構供應商、服務提供商、系統整合商和其他組織，以提高全球製造業和關鍵基礎設施及流程對網路安全危機的意識與防備。

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施耐德電機工業自動化事業部資深副總裁Nathalie Marcotte表示，致力以安全、高效及可靠的方式協助客戶實現利潤最大化，這也表示施耐德電機會盡一切努力保護客戶免於日益增長的網絡攻擊。

全球網路安全聯盟規模龐大，且其開放的主張與我們不謀而合，施耐德電機Schneider Electric以創始會員的身分加入此聯盟，將增強我們進行共同偵測、預防和應對網路威脅的能力，同時進一步協助不同產業的客戶保護其資產及業務並提升營運績效。

並鼓勵所有與產業相關的人士參與此聯盟，透過制定新的方法來改善全球基礎設施的網路安全防禦措施。我們相信，不論產業、市場區隔或是地區，全球網路安全聯盟都將全面提升我們為客戶創造價值的能力。