科技研發經費年增7.2% 占GDP比率創歷年新高

2019-11-05 19:59 中央社 台北5日電



科技部今天公布107年全國科技動態調查結果，107年全國研發經費比106年成長7.2%，達到新台幣6160億元，研發經費占GDP比率達3.46%，創歷年新高。

科技部於今天公布「107年全國科技動態調查結果」，結果顯示107年全國研發經費及研發人力皆較106年成長，成長率分別為7.2%及2.8%。受惠企業研發力道持續穩定增加，台灣研發經費占國內生產毛額（GDP）比率創歷年新高，達3.46%。

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進一步分析研發經費的組成，基礎研究經費與占比已連3年雙降，研發人事費則持續上升，為近年新高。研發人力部分，台灣研究人員占研發人力比率持續下滑，34歲以下研究人員人數逆勢成長，但研究人員年齡結構則仍持續朝高齡化發展。

對於基礎科研經費下降的情況，科技部說明，與國際比較，台灣基礎研究經費的占比確實低於許多先進或規模與台灣相近的國家。由於基礎研究是所有科學發展的基礎，須要長期穩定經費的支持，但不確定因素多且風險較高，企業基於營運考量較難有大量資金投注在基礎研究上，因此科技部已積極向行政院爭取基礎研究預算獨立匡列，保障穩定的經費支持。

107年的研發人事費為3368億元，為近年新高，較106年成長7.8%。科技部說明，人事費的增加除了配合政府政策，調升人事成本外，也受到企業部門增聘研發人力、調整人事費用與獎金紅利發放，以及高等教育部門提升用於研發的彈性薪資的影響。

根據這份報告顯示，107年的研究人員成長幅度為近5年新高，而34歲以下研究人員的人數，是101年以來首次出現正成長，科技部說明，主要來自國防替代役及研究助理等短期人力的增加，但其占全國研究人員比率仍持續下降。