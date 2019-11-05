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實體通路雙11開跑 燦坤祭讓利上億元衝業績

2019-11-05 19:06經濟日報 記者張義宮／即時報導

實體通路雙11搶錢大作戰開跑了，燦坤 (2430)祭寄出讓利上億元，搶攻雙11業績，將比去年同期有兩位數成長，在11月營收中佔比可望上看三至五成。全國電的首度跨入電商營運，7日也即將開跑，均看好雙11帶來的業績成長可期。

近年來，雙11購物節的規模愈來愈大，成為消費者採購的熱門話題，商機龐大，不僅電商網購卯足全力搶進商機，兩大3C通路的燦坤、全國電更是積極應戰，結合實體通路加上電站優勢，在3C類大餅攻城掠地不讓電商專美於前。

燦坤總經理李佳峰表示，以3C類商品來說，燦坤的品項、價格絕對有競爭力，產品大都可以看得到、模得到，以實際體驗，結合線上、線下的融合優勢，預估可以締造二位數的業績增長。

燦坤5日舉行「雙11全民購物節」啟動記者會，由李佳峰主持。他表示，雙11自11月8日啟動，一路進行到11 月12日，期間規劃「五大驚喜」，包括多款人氣商品低於五折起；獨家首賣三科技品牌新品；滿額送市價9萬9,999元75吋4K電視；每日限量秒殺排隊商品最低34折起等優惠。

李佳峰說：「今年雙11全民購物節與百大品牌攜手合作，推出千項商品與破億優惠，並獨家引進三大全球科技領導品牌，包含智慧清掃類睿米Roidmi、智慧穿戴類華米Amazfit、智慧照明類易來Yeelight等，要讓消費者可體驗最有話題性的人氣新品；電商及門市同步打出優惠，強調會員和非會員亦同享折扣，擴大客源及買。」

實體通路雙11開跑， 燦坤總座李佳峰表示，祭出讓利上億元，將帶動今年雙11的業...
實體通路雙11開跑， 燦坤總座李佳峰表示，祭出讓利上億元，將帶動今年雙11的業績有雙位數成長。記者張義宮／攝影
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燦坤電商3C

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