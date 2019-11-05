燒餅油條早餐桌 談出台灣晶圓代工制霸全球

2019-11-05 18:18 中央社 台北5日電



積體電路問世61年，不僅改變人類生活，發展也緊密連結台灣經濟，台灣晶圓代工目前產值已稱霸全球。國研院半導體中心策劃的半導體特展今天開展，介紹當年產業原點，竟從燒餅油條的豆漿店早餐會議談起。

晶圓代工龍頭台積電，全稱台灣積體電路製造股份有限公司，今天收盤股價以310.5元再寫歷史新高。國家實驗研究院台灣半導體研究中心指出，積體電路（IC）發明至今已有61年，每天生活周遭接觸到的3C產品，都由半導體晶片在控制，這項科技的發明深深改變了人類生活的腳步。

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國研院半導體中心策劃「半導體晶片無所不在－智慧生活的想像更是無限可能」特展，從今天開始，在國立公共資訊圖書館展出。除了展示常用的筆記型電腦內部結構、半導體晶片演進與發展史外，還設置了IC解碼關鍵字互動體驗區。

在展場可以看見1958年問世，世界第一顆積體電路的模型。國研院半導體中心指出，這項劃時代的發明發展，已逐步帶領人類邁入具有無限可能性的智慧生活。

除此之外，展場也特別介紹了台灣IC產業的起點「小欣欣豆漿店」。國研院半導體中心指出，1974年的一個早晨，時任經濟部長孫運璿等7人，在小欣欣豆漿店開早餐會，而會中勾勒出的IC產業藍圖，成為往後引領台灣半導體前進的指標。

國研院半導體中心說明，目前台灣半導體產業產值排名全球第3，其中晶圓代工以及IC封測產值世界第1、IC設計產值世界第2。預計到了2025年，在智慧物聯網及AI人工智慧的創新應用帶動下，台灣半導體產值可達到新台幣4兆元，而且科技的應用也將更貼近人性需求，塑造台灣成為名符其實的「創新生態島」。