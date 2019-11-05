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宏碁攜台灣諾華藥廠 打造AI智慧醫療生態系

2019-11-05 16:51經濟日報 記者謝艾莉／即時報導

台灣諾華與宏碁（2353）公司攜手打造智慧醫療跨界策略聯盟，於今（5）日宣布雙方簽訂合作備忘錄（MOU），運用人工智慧（Al）技術在醫療的臨床試驗設計、查驗登記、疾病檢測、病患整合照護等方面雙方進行跨界合作。此外雙方亦將更進一步應用全球營運平台，將台灣智慧醫療產品推向國際。

今日下午「宏碁與諾華策略結盟記者會」上，特別邀請宏碁創辦人暨榮譽董事長施振榮、宏碁技術長張瑞川、宏碁價值創新中心前瞻技術總處長許銀雄，以及諾華亞太區總裁Alexis Serlin、諾華台灣總裁謝麗娟和諾華亞太區醫療事務處處長陳志忠等參與。

此次雙方合作，主要為運用宏碁先進的AI技術與資通訊產業經驗，並結合台灣諾華在醫藥產業對疾病及治療的知識、臨床試驗及查驗登記的經驗，在符合法規的資訊安全平台下，共同打造台灣智慧醫療生態系，加速智慧醫療的產業化、產品化與國際化進程。合作的內容包含全球智慧醫療法規、市場研究及應用推廣、臨床試驗設計、眼科AI的合作研發、心血管疾病整合照護。

這個首開國內尖端科技與藥廠的跨界合作先例，希冀將實驗性的AI醫療落地，並且輔助專業醫護人員更精準的判讀疾病狀態，例如未來的AI軟體將集結大量的疾病數據，透過這套系統，能使醫護人員以AI技術更聰明、更有效率的在早期辨認出疾病，有助病患及早治療，進而改善生活品質。雙方初期將鎖定的合作疾病領域為黃斑部退化、糖尿病視網膜病變及心血管疾病等。

宏碁創辦人暨榮譽董事長施振榮表示：「智慧醫療是未來的世界大趨勢，宏碁在典範轉移的過程中不會缺席，積極打造可以國際化的應用方案。希望宏碁AI技術能在台灣醫療發展扮演重要貢獻者，創造產業新價值。這次的合作是台灣人的驕傲，將豐沛的科技能量和醫療進行整合，讓智慧醫療守護全民健康。」

諾華亞太區總裁Alexis Serlin表示：「諾華身為全球製藥領導者，致力運用資料科學並且發展先進藥品；運用大數據分析及AI數位科技將是諾華的重要策略方向，希冀未助病患、醫護人員及增進醫療體系運作效率」。

宏碁攜手台灣諾華藥廠 打造AI智慧醫療生態系。 記者謝艾莉／攝影
宏碁攜手台灣諾華藥廠 打造AI智慧醫療生態系。 記者謝艾莉／攝影
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宏碁醫護人員心血管疾病

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