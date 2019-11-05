燦坤線上線下全通路出擊 進攻雙11不怕價格戰

2019-11-05 14:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／即時報導



雙11購物節近期成為國內熱門討論話題之一，由於商機強勁，近年不只電商業者，實體通路業者也紛紛搶進，燦坤（2430）及全國電兩間3C通路商，即相繼發表新布局，宣告參戰雙11。燦坤融合全民購物節，打造「雙11全民購物節」，今（5）日揭曉活動內容，力拚業績較去年同期雙位數成長；全國電也將在11月7日，正式推出新電商平台上線。

燦坤活動將自11月8日啟動，一路進行到11月12日，期間規劃「五大驚喜」，包括多款人氣商品低於五折起；獨家首賣三科技品牌新品；滿額送市價9萬9,999元75吋4K電視；每日限量秒殺排隊商品最低34折起；購物小確幸四連發；總計降價幅度，總額超過億元；電商及門市同步打出優惠，會員和非會員亦同享折扣。

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灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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燦坤總經理李佳峰表示，此次雙11全民購物節與百大品牌攜手合作，推出千項商品與破億優惠，並獨家引進三大全球科技領導品牌，包含智慧清掃類睿米Roidmi、智慧穿戴類華米Amazfit、智慧照明類易來Yeelight等，要讓消費者可體驗最有話題性的人氣新品，同時與台灣大車隊獨家合作，享有燦坤會員搭車金優惠，全力朝360度的生活體驗型電子產品通路發展。

觀察近年的雙11，李佳峰認為，大家啟動時間點拉得越來越早，以前離雙11很近才做，現在會透過早鳥、預付、預購等策略，前面就開始留客人，今年比去年早大概三到七天，戰線越拉越長。他指出，7月購物節業績成長是30%，是過去13次會員特典成績最好的一次，但對此次活動業績，因基期高，成長有不小的挑戰。

面對電商競爭，李佳峰認為，燦坤的競爭優勢就在服務。他指出，像雙11這樣的大檔，後續銷退潮很恐怖，消費者可能非理性購買，燦坤有門市實際體驗，可以幫助大家更理性、買了更安心，門市覆蓋點廣，線上線下都能買，優惠和價格一致不怕買貴，燦坤聚焦3C周邊品類，商品價格競爭力相當足夠，「我們天天比價，有信心九成以上價格沒有太大的差異！」