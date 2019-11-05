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獨／台灣之光！ 高中生2手機照 雙奪攝影界奧斯卡專業獎

夏普中國進博會展出8K系列產品 120吋應用曝光

2019-11-05 14:45經濟日報 記者尹慧中／即時報導

鴻海集團投資的夏普（Sharp）今（5）日在中國大陸進口博覽展出8K系列產品包含攝影機 8C-B60A、70英吋 8K觸控顯示產品等，同時120吋顯示應用也同步曝光。

夏普強調，早在20多年前就在8K領域開始進行了佈局研究，至今夏普已經擁有了第三代8K電視，全球首台8K樹影機、照相機等8K設備。在8K技術領先全球，已架構起集拍攝、編輯、傳輸、存儲、顯示集一體的全方位生態鏈並正在工作生活、教育生活娛樂生活、家庭社交生活、安全生活、健康生活、財產交易生活、環保汽車生活等八大生活應用場景推廣使用。

此次夏普展出的8K生態系列產品包括世界上第一款專業8K攝影機 8C-B60A，該攝影機使用夏普最新的3,300萬（33 M）圖元Super 35 mm CMOS圖像傳感器，將8K 60P的影像記錄下來，更加輕便的機身讓一人即可操作拍攝，且可當場播放錄制影片、還能分享給朋友，另配有SSD,HDMI和光纖等傳輸界面，可讓8K影像直接呈現在8K顯示器上，並讓攝影機實現8K 60p 4：2：2方法10bit錄制功能。

夏普也提到，此次展示全球首款70英吋 8K觸控顯示螢幕，同時也首度展出120吋、80吋、90吋、60吋不同尺寸與形式的專業顯示應用，其中夏普8K 120吋顯示由世界第一款60英吋4K超窄邊框拼接而成。

鴻海集團投資的夏普今日在中國大陸進口博覽展出8K系列產品包含攝影機 8C-B60...
鴻海集團投資的夏普今日在中國大陸進口博覽展出8K系列產品包含攝影機 8C-B60A、70英吋 8K觸控顯示產品等，同時120吋顯示應用也同步曝光。圖／夏普提供
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