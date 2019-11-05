鴻海集團參展陸進口博覽會 首度攜手5G夥伴亮相
2019-11-05 14:27
經濟日報 記者尹慧中
／即時報導
鴻海集團今（5）日參展中國大陸進口博覽會，集團中央採購單位也首次攜5家外部合作夥伴亮相，包括5G技術領域 EMI遮罩技術廠商Heraeus、主動式天線廠商INPAQ、汽車電子領域ADAS 雷射雷達廠商Velodyne、數位醫療領域醫療影像裝置光機電模組廠商晉弘科技、脈衝型牙科雷射器廠商大通現身。
另外鴻海集團合作夥伴時捷集團現場也展示先進製程的記憶體/快閃記憶體顆粒、伺服器記憶體條等產品。該公司是Gartner評選的2018年全球九大半導體分銷商之一， 產品規格涵蓋商業級、工規級、車規級，並廣泛於全球各大消費類、汽車、工控、PC、伺服器、網通、人工智慧與安防等領域。
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鴻海富士康強調，透過建立智慧化中央採購平台，有效連接集團各業務單位及供應商，協同掌握核心技術之廠商建立策略聯盟，打造富士康大貿易商平台。
鴻海集團也說明，通過大貿易商平台構建電子元器件供應鏈Ecosystem，提前佈局「新技術」、「新市場」、「新廠商」，讓合作夥伴、各事業單位及終端品牌客戶建立競爭優勢。
統計顯示，2018年，鴻海集團進口總額占中國大陸進口總額的3.9%，出口總額占中國大陸出口總額的4.2%，集團強調，擁有強大的中央採購能力，積極發展、深入佈局，打通關鍵技術產品進口管道，運用高新技術產品提升美好生活體驗。
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