鴻海集團中國進口博覽會參展 秀半導體實力
2019-11-05 14:17
經濟日報 記者尹慧中
／即時報導
鴻海集團今（5）日在第二屆中國國際進口博覽會參展，也是連續兩年參展，其中現場展示半導體應用實力。
鴻海大陸富士康提到，在此次進博會展示了為加速工業互聯網部署，以及推動智慧應用落地而研發生產的多領域應用晶片產品。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
由於鴻海集團未來轉型發展的重點領域是半導體，此次也展出ARM處理器架構的機器視覺晶片、NB-IoT晶片、多核心邊緣運算晶片以及多核心智慧邊緣運算解決方案（BOXiedge）。
據介紹，慧邊緣運算解決方案(BOXiedge)，該方案能夠高度整合AI加速軟、硬體技術的應用。
至於機器視覺晶片（TAI2581）支援豐富的串口介面與即時物件偵測與追蹤，能有效應用於機器視覺與影像處理。
而NB-IoT晶片（FXN2102）支援多樣性的終端設備與雲端互連應用；多核心邊緣運算晶片（FXN3102）則以5W超低CPU功耗適用于智慧邊緣運算應用。
留言