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台積電Logo上的黑點代表什麼？網友「神回覆」笑翻

2019-11-05 15:30聯合新聞網 綜合報導

日前有網友在PTT詢問，台積電logo上面的黑點代表什麼意思？有人神回覆「排班表...
日前有網友在PTT詢問，台積電logo上面的黑點代表什麼意思？有人神回覆「排班表啊，黑點就是該放假了」，笑翻大批網友。圖／路透社
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晶圓代工龍頭台積電的產業地位，令同業難以望其項背，近期股價更衝破300元，再創歷史新高。台積電作為台灣指標性企業，你有仔細看它的Logo嗎？一名網友在PTT上詢問「台積電Logo上面的黑點是什麼」，該文章掀起網友的熱烈討論。

一名網友日前在PTT上以「台積電Logo上面的黑點是什麼」為題，表示自己發現台積電英文縮寫的Logo上，tsmc背後有幾顆矽晶圓被設計成黑色的，「請問那些為什麼是黑的蛤？是壞掉的嗎？還是那幾顆是另有意涵呢」，這問題也引發不少網友討論。

有網友解答「矽晶圓不能用的地方」、「那個是x die給產線打測試條用的」、「CP時壞掉的會打INK，避免進入封裝階段浪費」，綜合網友解釋，tsmc背後的大圓形是矽晶圓，一格一格的代表晶片(die)，有些被塗成黑色的是有缺陷(defect)的晶片，黑點越少代表良率越高。但也有網友認為「不打黑點就看不出來是晶圓，會以為是網底」。

其他網友更幽默回覆，「排班表啊，黑點就是該放假了」、「你去比對NASA　Logo上白點的相對位置，應該可以發現什麼哦」、「你得了飛蚊症？哪有啥黑點」、「換上新鮮的肝，黑點就會變白點」、「被輪班星人當宵夜偷吃掉了」。

根據「中天新聞」報導，除了台積電內部盛傳，黑點代表晶圓製成良率「越少代表良率越高」的涵義，「tsmc」的英文縮寫也有風水之說，有命理師直言，小寫「t」上方凸出的部分有「突擊、突破」的意思，對此，台積電發言人表示不清楚這些歷史緣由。

台積電內部盛傳，黑點代表晶圓製成良率，有「黑點越少代表良率越高」的涵義。圖翻攝自...
台積電內部盛傳，黑點代表晶圓製成良率，有「黑點越少代表良率越高」的涵義。圖翻攝自中天新聞
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